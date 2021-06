Servidora pública de Santo André morre, aos 60 anos, vítima de infarto

Da Redação



19/06/2021 | 12:42



Atualizada às 13h39

A servidora pública de Santo André, Elvira Elizabete Domeni Macriani, 60 anos, morreu, na manhã deste sábado (19), vítima de infarto fulminante. Elizabete trabalhava, atualmente, na Fundação do ABC em Santo André, deixa duas filhas, dois netos e era esposa do ex-funcionário do Diário, Vladimir Macriani.

"Saberei sempre que dá onde você estiver, você irá me proteger e com os ensinamentos do Pai, vai me abençoar. Como sempre me dizia, Deus sabe o que faz. Deus te abençoe", publicou Wladimir em uma publicação na rede social.

O velório acontece na tarde deste sábado, a partir das 14h e o enterro às 16h, no cemitério de Camilópolis.