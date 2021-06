Internacional anuncia renovação de contrato do meia Patrick até junho de 2023

19/06/2021 | 12:45



O Flamengo não terá Patrick como substituto de Gerson, negociado com o Olympique de Marselha, da França. Neste sábado, o Internacional pôs fim às especulações sobre a saída do jogador e anunciou a renovação de contrato do meio-campista. O novo acordo vai até junho de 2023.

Patrick foi destaque do time colorado na temporada passada e despertou interesse de muitos clubes. Além dos cariocas, o mercado europeu também estava de olho no jogador. O Inter, porém, trabalhou bem e ampliou o vínculo.

"O Sport Club Internacional comunica que renovou o contrato com o meio-campista Patrick. O novo vínculo do jogador vai até junho de 2023. O camisa 88 do Colorado chegou ao clube em 2018, atuando em 167 partidas e marcando 23 gols, tendo destaque nas campanhas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro", anunciou o clube.

O jogador estava machucado e perdeu algumas partidas neste início de temporada. Mas já está de volta e pronto para ajudar o Internacional a se recuperar no Brasileirão após duas derrotas em quatro rodadas.

Satisfeito com o acordo, Patrick não da onde a felicidade de seguir vestindo a camisa do time colorado. "Sei da responsabilidade de vestir a camisa colorada. Fico muito feliz por poder permanecer no Inter", disse. "Seguirei defendendo com muita honra e disposição as cores do clube e tenho a certeza que buscaremos grandes feitos juntos."

De contrato novo, o meia tentará ajudar a equipe a se reabilitar no Brasileirão neste domingo, no Beira-Rio, diante do instável Ceará, também passando por fase conturbada na competição.