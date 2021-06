Bruno Gagliasso se derrete de amores por Bless no Karatê: Segura meu menino

19/06/2021 | 12:10



Bruno Gagliasso não perde a chance de exaltar seus filhos com Giovanna Ewbank. Em um clique compartilhado na última sexta-feira, dia 18, em seu perfil no Instagram, o ator deixou a web caindo de amores ao mostrar Bless, de seis anos de idade, fazendo algumas poses na aula de Karatê. Muito fofo, né?

Nas imagens, o filho do meio do casal aparece super concentrado enquanto segue as instruções do professor. Enquanto na legenda, o pai morre de orgulho:

Segura meu menino karatê Kid que agora só falta morfar para virar o power rangers vermelho!

Além de Bless, Bruno e Giovanna também são pais de Titi, de sete anos de idade, e Zyan, de dez meses de vida.