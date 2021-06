Manifestantes se concentram na Praça do Carmo para ato contra Bolsonaro

Da Redação



19/06/2021 | 11:23



Pelo menos 200 pessoas estão concentradas na Praça do Carmo, em Santo André, para ato unificado ''''Povo na Rua'''' contra o presidente da república, Jair Bolsonaro (sem partido), na manhã deste sábado (19). A concentração inicial foi às 10h, na qual, os manifestantes vão seguir até o Paço Municipal da cidade, percorrer pela rua Coronel Oliveira Lima até a estação de trem. De lá, seguirão até a Avenida Paulista, altura do Masp, onde está programada uma maior manifestação, a partir das 16h.

Os manifestantes protestam contra todas as ações do presidente durante a pandemia pela Covid-19. "O governo Bolsonaro é o principal responsável pela disseminação da Covid19, que já matou quase 500 mil pessoas em todo o país. Não bastasse, o desemprego atinge 14,3 milhões de pessoas e aproximadamente 59% sofrem com insegurança alimentar. Bolsonaro segue negando auxilio emergencial digno para o povo brasileiro, recusou por dezenas de vezes a compra de vacinas, impedindo a salvação de ao menos 100 mil vidas. Além disso, tenta impor o fim da obrigatoriedade do uso das máscaras de proteção na mesmo semana em que a média de mortes diárias por Covid alcançou 1.764 óbitos", informa documento de divulgação do ato.

Os manifestantes ainda solicitam que quem deseja participar é necessário comparecer nos pontos de encontro devidamente protegidos contra a Covid, principalmente, utilizando máscaras de proteção.

"Entendemos que o governo Bolsonaro é mais perigoso que o vírus. Por isso, com todas as medidas sanitárias, estamos nas ruas para evitar a continuidade da política de morte desde governo", detalha o professor e um dos manifestante em Santo André, André Sapanos, 34 anos.

As manifestações em São Paulo integram também demais atos que acontecem neste sábado em outros pontos do País.