Millie Bobby Brown estaria namorando filho de Bon Jovi

19/06/2021 | 11:11



Muito tempo apontados como grandes amigos, Millie Bobby Brown e o filho do cantor Bon Jovi, Jake Bongiovi, parece que agora deixaram a relação ficar mais fortalecida e estão namorando.

As informações são do site Page Six que acabou flagrando o casal fazendo a sua primeira aparição em público durante um passeio de mãos dadas por Nova York, acompanhados do cãozinho Winnie da atriz.

Lembrando que Millie e Jake já haviam publicado uma foto juntinhos anteriormente, mas até então estavam afirmando que eram apenas melhores amigos. Para quem não sabe, Jake é o terceiro filho de Bon Jovi e Millie Bobby Brown ficou conhecida por protagonizar a personagem Eleven na série Stranger Things.