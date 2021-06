Luiza Possi revela o sexo do seu segundo filho

19/06/2021 | 09:10



Como você viu, Luiza Possi está grávida de seu segundo filho e na noite da última sexta-feira, dia 18, a cantora foi até as suas redes sociais revelar qual é o sexo da criança para os seus fãs e seguidores.

Depois de muita espera e ansiedade, sentimos únicos que pairavam a minha mente e vida, hoje anunciamos que teremos mais um MENINO! A felicidade irradia as nossas vidas. A certeza que essa nossa vida trará não só alegria mas amor para mim, para o Cris e para o Lucca nos enche de esperança. Como é bom estarmos juntos! Filho, você já é muito amado. Seja bem-vindo!

Possi fez questão de publicar um vídeo do chá revelação ao lado do marido, Cris Gomes, e do filho mais velho de apenas um aninho de idade, Luca, e comemorou muito que vai ganhar outro garotinho.