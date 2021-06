Morte por Covid estabiliza e casos sobem

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



19/06/2021 | 00:01



O Grande ABC registra estabilidade na média móvel de mortes e alta na de diagnósticos positivos de Covid. Nos últimos 14 dias foram 532 falecimentos, contra 509 nas duas semanas anteriores, ou seja, redução de 4,3% – de acordo com os especialistas, variação de 15% para cima ou para baixo representa estabilidade. Já em relação aos contaminados, foram 8.700 nos últimos 14 dias contra 13.128 nos 14 dias anteriores, alta expressiva de 50,9%.

Ontem as sete cidades, juntas, registraram mais 41 mortes e 912 infectados. No total, desde o início da pandemia, o Grande ABC acumula 8.673 falecimentos e 210.214 pacientes contaminados, sendo que, destes, 194.733 estão recuperados da enfermidade.

São Bernardo aparece como a cidade com mais casos e mortes, com 2.748 e 78.931, respectivamente. Na sequência estão Santo André, com 2.271 óbitos e 58.851 infectados; Diadema, com 1.240 falecimentos e 27.374 contaminados; Mauá, com 1.221 perdas e 21.629 diagnósticos positivos; São Caetano, com 787 baixas e 14.018 casos; Ribeirão Pires, com 319 mortes e 6.559 infectados; e Rio Grande da Serra, com 87 óbitos e 2.852 pessoas contaminadas.

ESTADO

O Estado acumula desde o início da pandemia 3.552.727 casos e 121.238 óbitos por Covid. Entre quinta-feira e ontem foram computados 42.760 diagnósticos positivos e 1.333 mortes. Entre o total de infectados, 3.150.805 tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 374.016 foram internados e receberam alta hospitalar.

Ontem havia 23.575 pacientes internados em todo o território de São Paulo, sendo 10.815 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 12.760 em leitos de enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 81,1% e na Grande São Paulo é de 77,7%.

BRASIL

De acordo com boletim do Ministério da Saúde, o País registrou 98.932 novos casos de Covid-19 entre quinta-feira e ontem e 2.495 falecimentos no mesmo período. Assim, o número de brasileiros que já foram infectados pelo novo coronavírus chegou a 17.801.462 e o de perdas, a 498.499. Entre os contaminados, 16.136.968 já estão recuperados. Ainda há 3.748 óbitos em investigação pelas autoridades de saúde dos Estados.