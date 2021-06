A cada minuto 18 pessoas são vacinadas contra Covid na região

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



19/06/2021 | 00:01



A campanha de vacinação contra a Covid-19 no Grande ABC mudou de ritmo nos últimos quatro dias. Se antes as sete cidades tinham dificuldades para superar, juntas, a marca de 15 mil primeiras doses por dia, número necessário para cumprir a promessa do governo do Estado de proteger parcialmente a população adulta até 15 de setembro, agora o desempenho supera facilmente a barreira dos 20 mil imunizantes diários. Ontem, no total, foram 26.767 aplicações na região – recorde desde o início da pandemia –, sendo 26.260 primeiras doses e 507 no segundo imunizante, o que representa 18 pessoas vacinadas por minuto.

Até ontem as cidades já haviam aplicado 875.857 primeiras doses, o que representa 40,8% da população com 18 anos ou mais (grupo composto por 2.145.947 moradores). No total, 340.964 pessoas já receberam o reforço (15,8%), completando o esquema vacinal.

Essa aceleração de aplicações na região, porém, ainda não se traduz na diminuição de casos e mortes em razão da Covid. Pelo contrário. Na semana passada o Grande ABC estabeleceu recorde de diagnósticos positivos, com registros de 1.073 por dia e o número de mortes a cada 24 horas vem se mantendo entre 36 e 40 há sete semanas.

Outro indicador preocupante é que junho precisou de apenas 16 dias para bater o número de casos registrados nos 31 dias de maio, com 15.138 contra 15.014, respectivamente – ontem a região acumulava 210.214 pacientes positivos.

O infectologista e fundador do IBSP (Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente), José Ribamar Branco, frisou, porém, que a vacinação não é suficiente para conter a pandemia. “Temos um número de infectados muito grande no Brasil neste momento e muita gente assintomática que, consequentemente, está disseminando a doença”, pontuou o médico, explicando que as imunizações utilizadas foram desenvolvidas de forma rápida e, embora tenha sido um avanço importante, somente a segunda geração de doses desenvolvidas serão mais eficientes. “E não adianta vacinar 40% da população e, ao mesmo tempo, relaxar em todas as medidas preventivas”, criticou Branco, dando como exemplo os demais países que só liberaram os serviços depois de vacinarem a população com as duas doses. “No Brasil a gente está ainda em um patamar muito alto (de contaminações). Só no Estado de São Paulo são 300 mortes por dia, há dois meses. É impossível reabrir qualquer coisa como se não houvesse a pandemia. Não é só uma medida que vai resolver, mas, sim, o conjunto”, destacou Branco.

Diretor da SBIm (Sociedade Brasileira de Imunizações), Renato Kfouri explicou que a vacina, por enquanto, teve impacto na diminuição de hospitalização e mortes de idosos com mais de 70 anos, público que está vacinado há mais tempo. “O programa de imunização não tem como objetivo diminuir a circulação viral nem controlar a doença, mas, sim, evitar a hospitalização e morte. Em resultado prático, o aumento da vacinação diminui hospitalização e morte, mas não necessariamente queda de casos, porque a transmissão agora é maior do que já tivemos em outras épocas”, confirmou.

Diadema realiza Dia D com imunização de 44 a 48 anos

A Prefeitura de Diadema promove hoje o sexto Dia D de vacinação contra a Covid-19. As 20 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade vacinarão as pessoas com idades entre 44 e 48 anos, sem comorbidades, das 8h às 16h. A cidade é a primeira do Grande ABC a antecipar a imunização para esta faixa etária.

Para evitar aglomeração, a Prefeitura dividiu as idades em dois períodos, sendo que pessoas de 46, 47 e 48 anos deverão se vacinar pela manhã, e munícipes de 44 e 45 anos, no período da tarde.

Também estão autorizadas a receberem a primeira dose as pessoas com comorbidades previstas pelo Ministério da Saúde acima de 18 anos, profissionais da educação acima de 18 anos (desde que tenham cadastro no site Vacina Já Educação aprovado e já tenham recebido o QR Code), gestantes em qualquer período gestacional e puérperas (mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias) acima dos 18 anos e pessoas com deficiência permanente, entre 18 e 59 anos. As unidades também vão vacinar quem já está apto a tomar a segunda dose e ainda não concluiu o esquema vacinal.

Em Santo André e São Bernardo a vacinação hoje será destinada a pessoas com 50 anos ou mais. Já em São Caetano a aplicação da primeira dose ocorre para pessoas com 55 anos ou mais. Em Ribeirão Pires pessoas com 48 anos ou mais poderão se imunizar. Os demais municípios estão aplicando as doses apenas de segunda a sexta-feira.

XEPA

Santo André informou que as possíveis sobras de vacinas são direcionadas para proteção de acamados de acordo com a faixa etária ou de pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social atendidas ou acolhidas por instituições. São Bernardo disse que a medida adotada foi o envio de doses de frascos abertos da Pfizer para Hospital Municipal Universitário, para a imunização de gestantes e puérperas internadas no equipamento, bem como na Casa da Gestante.

Em Diadema a orientação é para que as UBSs convoquem as pessoas já cadastradas na estratégia saúde da família do município e que, obrigatoriamente, sejam da área de abrangência da unidade para vacinação em caso de sobra. A Coronavac, caso haja fração remanescente no fim do dia, deve ser destinada prioritariamente a gestantes e puérperas.

Mauá disse que, em caso de sobra de vacina, recebem as doses munícipes que têm nome na lista de espera. Atualmente, recebem o imunizante na cidade as pessoas com idade abaixo a do grupo que está sendo vacinado.