Pela Série B, Guarani e Ponte Preta fazem o dérbi de número 200

19/06/2021 | 06:30



O torcedor que gosta de fazer a sua aposta vai quebrar a cabeça para palpitar quem será o vencedor do dérbi 200. Neste sábado, a partir das 18h30, Guarani e Ponte Preta se enfrentam no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela quinta rodada da Série B do Brasileiro.

Alguns podem dizer que o Guarani é favorito por jogar em casa - mesmo sem torcida - e pela posição na tabela de classificação. Já outros apostarão no retrospecto recente da Ponte Preta em dérbis. A única coisa certa é que o clichê de que "não existe favorito em clássico" se encaixa perfeitamente neste duelo centenário.

O Guarani teve um início regular na Série B e por isso ocupa a sétima colocação, com cinco pontos conquistados em quatro jogos. Empatou por 1 a 1 com o CSA, em Alagoas, na última rodada, quando o técnico Daniel Paulista poupou alguns titulares. Já a Ponte Preta é a grande decepção do campeonato até aqui e ocupa a lanterna, com apenas um ponto. Perdeu em casa na última rodada para o Cruzeiro, por 1 a 0.

Neste sábado, a Ponte Preta tem a chance de igualar ao Guarani no retrospecto geral dos confrontos. São 67 vitórias alviverdes contra 66 alvinegras, além de 65 empates e um resultado desconhecido, realizado em 1912. Os números comprovam o equilíbrio do dérbi campineiro, que divide uma cidade.

Se for feito um recorte para a última década, a Ponte Preta leva vantagem sobre o seu maior rival. Os dois times se enfrentaram 14 vezes neste período, com oito vitórias da alvinegra contra duas do alviverde, além de quatro empates.

Para buscar a vitória, Daniel Paulista tem retornos de jogadores importantes que ficaram de fora do empate por 1 a 1 com o CSA, em Maceió. O zagueiro Thales e o atacante Júlio César cumpriram suspensão, enquanto o volante Rodrigo Andrade e os meias Régis foram poupados.

O meia Andrigo, artilheiro do Guarani na temporada com quatro gols, ainda é dúvida, embora tenha participado normalmente das últimas atividades. O camisa 10 ficou mais de dez dias afastado devido a uma fascite plantar. Se for para o jogo, deve ser opção no banco de reservas.

Assim, a única baixa é o goleiro Rafael Martins, que sofreu uma fratura no rosto na semana passada durante um treinamento e passou por cirurgia. Ainda não tem prazo de retorno. Gabriel Mesquita será o titular.

Ainda sem conseguir encontrar a formação ideal, Gilson Kleina não definiu qual será a escalação inicial da Ponte Preta. Na derrota para o Cruzeiro, o treinador inovou ao escalar o time no 3-5-2. Existe a possibilidade do esquema ser mantido ou alterado mais uma vez.

Substituído diante do Cruzeiro por conta de dores na coxa direita, o atacante Moisés realizou exames, que não apontaram lesão. Assim, o artilheiro da Ponte na temporada, com seis gols, vai para este importante jogo.

O treinador ponte-pretano tem ainda mais três opções. O lateral-esquerdo Rafael Santos foi desfalque contra o Cruzeiro por questão contratual e o atacante Niltinho acabou sendo liberado para resolver problemas particulares. O também atacante Josiel está totalmente recuperado da covid-19.

Mas quem deve jogar é o conhecido Rodrigão, emprestado pelo Santos, e que continua sendo dono de uma larga cintura por conta do excesso de peso. Por sua experiência não deixa de ser esperança de gols.

FICHA TÉCNICA

GUARANI X PONTE PRETA

GUARANI - Gabriel Mesquita; Diogo Mateus, Thales, Carlão e Bidu; Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Bruno Sávio, Régis e Júlio César; Davó. Técnico: Daniel Paulista.

PONTE PRETA - Ygor Vinhas; Cleylton, Ednei e Fábio Sanches; Kevin, Dawhan, Vini Locatelli, Camilo e Rafael Santos; Moisés e Rodrigão. Técnico: Gilson Kleina.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).