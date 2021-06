Goiás toma virada do Brasil e perde chance de assumir vice-liderança da Série B

18/06/2021 | 23:42



O Goiás sentiu o gostinho da vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, mas acabou perdendo para o Brasil de Pelotas, de virada, por 2 a 1, na noite desta sexta-feira, no estádio Bento Freitas, pela quinta rodada.

Com o resultado, o time esmeraldino conheceu seu primeiro revés e ficou estacionado com oito pontos. O Brasil, por outro lado, enfim desencantou na competição, chegou a cinco, e se afastou da zona de rebaixamento.

O jogo foi entre times opostos na tabela de classificação. Enquanto o Goiás defendia a invencibilidade, o Brasil sonhava com a primeira vitória. O time esmeraldino fez jus à boa campanha que vem realizando e abriu o placar logo aos sete minutos. Elvis deu belo cruzamento para Alef Manga, que ganhou de Thallys e tocou para Luan Dias. Dentro da pequena área, o meia só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

O gol embalou ainda mais o Goiás, que teve a chance de fazer o segundo com o artilheiro do Paulistão, Bruno Mezenga. Ele recebeu em velocidade, driblou o goleiro e chutou, mas Héverton chegou no carrinho para salvar o Brasil. O lance, inclusive, foi crucial para incendiar a equipe gaúcha, que encontrou forças para empatar.

Aos 25 minutos, em boa trama de ataque da equipe xavante, Artur cruzou com perfeição na cabeça de Fabrício, que deixou tudo igual. O gol inesperado fez o Goiás sair de novo para o ataque, esboçar uma pressão, mas não suficiente para tirar o 1 a 1 do marcador antes do final da primeira etapa.

No segundo tempo, o Brasil precisou se arriscar e conseguiu buscar a virada aos 12 minutos. Lucas Santos recebeu na esquerda e cruzou para Ramon. O atacante foi até a linha de fundo e cruzou. Bruno Matias não alcançou, mas Gabriel Terra fez 2 a 1.

O meia poderia ser o grande herói do duelo, mas deu um susto nos torcedores xavantes aos ser expulso aos 31 minutos, bem quando o Goiás pressionava e perdia uma oportunidade atrás da outra. Com um jogador a mais, o time gaúcho se fechou, mas conseguiu segurar os avanços do rival para confirmar sua primeira vitória na Série B.

Na próxima rodada, o Goiás enfrenta o Avaí na terça-feira, às 19h, no estádio da Serrinha, em Goiânia (GO). No mesmo dia, às 21h30, o Brasil visita o CRB, no Rei Pelé, em Maceió (AL).

FICHA TÉCNICA

BRASIL 2 X 1 GOIÁS

BRASIL - Matheus Nogueira; Thalys (Arthur), Leandro Camilo, Héverton e Artur; Rômulo, Bruno Matias (Wesley), Lucas Santos (Kevin) e Gabriel Terra; Fabrício (Pierini) e Ramon (Matheuzinho). Técnico: Cláudio Tencati.

GOIÁS - Tadeu; Apodi, David Duarte, Reynaldo e Hugo (Vinícius); Caio (Everton Brito), Madison, Elvis e Luan Dias; Alef Manga (Dadá Belmonte) e Bruno Mezenga. Técnico: Pintado.

GOLS - Luan Dias, aos sete, e Fabrício, aos 25 minutos do primeiro tempo. Gabriel Terra, aos 12 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rafael Martins de Sá (RJ).

.

CARTÕES AMARELOS -Héverton e Ramon (Brasil)

CARTÃO VERMELHO - Gabriel Terra (Brasil).

LOCAL - Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).