De saída, João Francisco agradece o EC São Bernardo

Do Diário do Grande ABC



18/06/2021 | 22:22



Um dos principais reforços do EC São Bernardo para o Campeonato Paulista da Série A-2, o zagueiro João Francisco se despede do clube com o gosto amargo por não ter alcançado o objetivo. Isso porque o time acabou rebaixado de volta à Série A-3 do Estadual. Ainda assim, o defensor agradeceu ao Cachorrão ter aberto as portas para que pudesse disputar a competição depois de ficar todo o último ano suspenso por doping.

“Aproveito para agradecer o EC São Bernardo pela chance. Sabia que seria recomeço difícil por ter ficado um ano parado por conta de suspensão. Esse período é muito longo no futebol e foi complicado. Por isso, para mim foi essencial ter retornado, estar em atividade novamente e fazer o que amo”, destacou.

Com passagens por clubes da Itália, Grécia e Eslováquia, o defensor não escondeu o desejo de regressar ao Velho Continente para dar sequência à carreira. “Agora meu principal objetivo é encontrar um novo clube, quero muito retornar à Europa. A janela abre no mês de julho e, portanto, estou na expectativa para que apareça nova oportunidade e, com isso, dar sequência na minha carreira”, concluiu.