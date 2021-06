Mauá adota xepa da vacina para evitar desperdício e imunizar mais pessoas

Da Redação



18/06/2021 | 19:30



Desde março deste ano, quando passou a imunizar as pessoas com 75 anos, Mauá adotou o sistema popularmente conhecido como ''''xepa da vacina''''. A aplicação das primeiras doses remanescentes ao fim do dia nos postos de saúde evita o desperdício após a abertura dos frascos, pois os imunizantes têm validades diferentes e não podem ser desprezadas, além de beneficiar pessoas que estão aguardando o início da vacinação do grupo ao qual pertencem.

Para ser vacinado na repescagem, o munícipe precisa fazer a inscrição na UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima de casa. O pré-cadastro no site Vacina Já (vacinaja.sp.gov.br) também é fundamental, pois facilita e agiliza o atendimento. No local da aplicação das doses é necessário apresentar documento de identidade com foto (RG ou CNH) e comprovante de residência.

Se sobrar alguma dose ao fim do dia, o indivíduo com o nome na lista de espera é chamado por telefone. Atualmente, recebem o imunizante as pessoas com idade abaixo a do grupo que está sendo vacinado na cidade.

Não é possível saber antes qual imunizante será aplicado na unidade de saúde durante a ''''xepa''''. As vacinas disponíveis têm prazos de validade diferentes. Todas, no entanto, têm eficácia comprovada contra o coronavírus. O fundamental é garantir a imunização e não esquecer de tomar a segunda dose conforme o estipulado no comprovante de vacinação.