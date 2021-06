Recuperado de lesão, Jô volta a treinar e pode reforçar o Corinthians em Salvador

18/06/2021 | 19:25



O Corinthians realizou na tarde desta sexta-feira o segundo treino preparatório para encarar o Bahia, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, domingo, às 16 horas, em Salvador. Na atividade no CT Dr. Joaquim Grava, a novidade foi o centroavante Jô.

O experiente jogador de 34 anos se recuperou de uma lesão na panturrilha esquerda que o tirou da última partida contra o Red Bull Bragantino e voltou a ficar à disposição da comissão técnica. Ele não vive uma boa fase e a tendência é de que comece o jogo entre os reservas.

Por outro lado, Gustavo Mosquito foi liberado do treino. O atacante perdeu o pai, vítima de complicações por covid-19. Ele viajou a Curitiba, onde mora sua família, e não tem presença certa no duelo contra o Bahia. A tendência é de que não viaje com o elenco para Salvador.

Assim como na atividade de quinta, os atletas que iniciaram a partida diante do Bragantino realizaram um trabalho regenerativo. Os demais jogadores foram ao campo 2, onde o técnico Sylvinho promoveu um coletivo em campo reduzido. Por fim, houve um treino de bolas paradas, em que o comandante orientou o posicionamento dos atletas.

Seis jogadores das categorias de base do clube completaram a atividade: o goleiro Yago, lateral esquerdo Lucas Pires, os zagueiros Léo Paraiso, John Lessa e Heitor Casagrande e o volante Emerson.

O Corinthians encerra na manhã de sábado a preparação para encarar a equipe baiana. O time treinado por Sylvinho vem de revés para o Bragantino e ocupa a décima colocação na tabela do Brasileirão, com quatro pontos conquistados.