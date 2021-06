Diocese de Santo André toca os sinos em homenagem às 500 mil vítimas da Covid-19 no Brasil

Da Redação



18/06/2021 | 16:51



Com a mensagem de que “toda vida importa”, a Diocese de Santo André, em comunhão com as igrejas no Brasil, convida todas as paróquias e capelas do Grande ABC a tocar os sinos neste sábado (19), às 15h, como uma manifestação de solidariedade e homenagem às 500 mil vítimas da Covid-19 no País, além do conforto às famílias impedidas de vivenciar o luto.

Neste dia, a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) promoverá e incentivará atividades de sensibilização como orações e mobilizações sociais para fazer memória em todas as dioceses do País.

O arcebispo de Belo Horizonte (MG) e presidente da CNBB, Dom Walmor Oliveira de Azevedo, preside a Santa Missa na intenção das 500 mil vítimas da Covid-19 no Brasil, também neste sábado, às 15h. A celebração será no Santuário Nossa Senhora da Piedade, em Caeté (MG), com transmissão pelas redes sociais da CNBB e por emissoras de TV de inspiração católica.

Segundo o bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro e secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portella Amado, a iniciativa da CNBB, com apoio de outras entidades, “é um ato de solidariedade, de esperança e compromisso para tentar fazer o Brasil um pouco melhor”. Ele acredita que todas as pessoas que, de algum modo, têm o mínimo de sensibilidade no coração devem parar nesse momento para refletir.

Em abril deste ano, durante o Domingo da Misericórdia, as paróquias da Diocese de Santo André também realizaram o badalar dos sinos como uma manifestação de sinais de esperança, fé e solidariedade, que recordou à época, as mais de 345 mil vítimas da Covid-19.