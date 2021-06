Vereadores acompanham apresentação do BRT no Consórcio ABC

da Redação



18/06/2021 | 16:00



O Consórcio Intermunicipal Grande ABC reuniu hoje,presidentes das câmaras municipais e vereadores da região para uma apresentação do projeto do BRT (sigla em inglês para transporte rápido por ônibus) que vai ligar o Grande ABC à Capital. O encontro foi uma iniciativa da entidade regional para trazer destalhes do projeto aos Legislativos municipais.

A apresentação foi feita pela Systra, empresa que elaborou o projeto básico do BRT. O engenheiro projetista Paulo Belisário, da ABC Sistema de Transporte, e o coordenador de Comunicação da Metra, Thiago Terci, informaram que a previsão é inaugurar o modal entre o final de 2022 e o início de 2023.

O BRT terá 17,3 quilômetros, com 20 estações. A partida será centro de São Bernardo do Campo, passando por Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo, com paradas nos terminais Tamanduateí e Sacomã.

O sistema contará com vias segregadas e faixas exclusivas, integração semafórica, ônibus elétricos biarticulados e silenciosos e interligação com os sistemas municipais de transportes. A demanda estimada é de 173 mil passageiros por dia.

O secretário-executivo do Consórcio ABC, Acacio Miranda, ressaltou a importância de detalhar o projeto aos representantes do Legislativo do Grande ABC.

“A expectativa em relação a esse projeto é muito grande na região, pois é uma obra que trará ligações com o Metrô e a CPTM, beneficiando a população das sete cidades”, afirmou Acacio Miranda.

A pauta da reunião também incluiu questões relacionadas ao Polo Petroquímico de Capuava, localizado na divisa entre Santo André, Mauá e a Zona Leste de São Paulo, e novas ações da Escola de Governo e Desenvolvimento Regional do Consórcio ABC, incluindo projetos voltados para os vereadores da região.

Também participaram da reunião os presidentes das Câmaras Municipais de Santo André, Pedrinho Botaro, de Mauá, Zé Carlos Nova Era, de Ribeirão Pires, Guto Volpi, e de Rio Grande da Serra, Charles Fumagalli, além dos vereadores Danilo Lima, de São Bernardo, Renan Pessoa, de Mauá, Marcelo Cabeleireiro, de Rio Grande da Serra, o secretário-geral legislativo da Câmara de Diadema, Marcelo Mendes, o assessor especial da Câmara de São Bernardo do Campo, Laércio Fregonezi, representando o presidente Estevão Camolesi, e o diretor Administrativo e Financeiro do Consórcio ABC, Carlos Eduardo da Silva, o Carlinhos.