Tite Campanella empossa Thiago Tortorello como novo secretário da Sedeti

da Redação



18/06/2021 | 15:23



O prefeito de São Caetano do Sul, Tite Campanella (Cidadania), deu posse a Thiago Tortorello como novo secretário da Sedeti (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação). A cerimônia foi realizada ontem, no Palácio da Cerâmica. O evento contou com as presenças do ex-secretário Fernando Trincado, secretários e vereadores.

Tite Campanella agradeceu ao trabalho realizado por Trincado, recordou alguns desafios que devem ser enfrentados pelo novo secretário Thiago Tortorello e comentou as políticas públicas de geração de empregos e empreendedorismo na cidade.

“Seu desafio é enorme, Thiago, mas sabemos da sua competência e capacidade. Tenho certeza de que você desempenhará muito bem essa função, pois já tem a experiência de ter sido secretário e conta com o apoio de uma equipe altamente qualificada”, afirmou o chefe do Executivo.

Ao lado da esposa Deborah e da filha Catharina, Thiago Tortorello exaltou momentos do crescimento econômico da cidade. “É incrível como São Caetano cresceu. E não podemos deixar de lembrar e enaltecer duas figuras das mais importantes na vida de 144 anos do município e 73 anos da emancipação político-administrativa: os ex-prefeitos Anacleto Campanella e Luiz Olinto Tortorello”, ressaltou.

O novo secretário relembrou momentos dos ícones de duas das mais tradicionais famílias sulsancaetanenses. “O Anacleto Campanella, pai do nosso prefeito, foi líder autonomista e austero no intuito de emancipar São Caetano de Santo André, nos tornando independentes. Já meu tio, Luiz Tortorello, ajudou este município independente a crescer e a ser essa potência que é hoje, em todas as áreas. Juntos, com toda a população, temos a certeza de que seguiremos no caminho do desenvolvimento”, finalizou Thiago Tortorello.

Consultor em ciências políticas e direitos da pessoa com deficiência, Thiago Tortorello foi secretário da Sedef (Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida), entre 2013 e 2016, quando implementou políticas públicas de inclusão no município, como o convênio da Prefeitura com a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente) para o fornecimento de tecnologia assistiva às pessoas com deficiência.

AQUECIMENTO DA ECONOMIA

Como secretário da Sedeti, Thiago Tortorello terá a missão de manter São Caetano no caminho da retomada econômica. No primeiro quadrimestre de 2021, a cidade registrou saldo de 2.239 empregos formais, sendo 16.837 admissões, contra 14.548 desligamentos, totalizando 111.877 postos de trabalho com carteira assinada. O levantamento mostra que São Caetano tem mais emprego formal (111.877) do que população economicamente ativa (105 mil pessoas). Também no primeiro quadrimestre, a cidade registrou a abertura de 1230 novas empresas. Os números são do Ministério do Trabalho.