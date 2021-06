Centro de distribuição do Joanin vai gerar 250 novos empregos

da Redação



A rede de supermercados Joanin escolheu São Bernardo para a construção de seu novo centro de distribuição, unidade que unificará toda a operação do grupo, hoje dividida em quatro depósitos no Grande ABC. A empresa realiza investimento de R$ 35 milhões no espaço, localizado no KM 17,5 da Via Anchieta, e que deverá ser inaugurado em meados de 2022.

A expectativa é a de que pelo menos 250 novos postos de trabalho diretos sejam gerados, de acordo com informações da Prefeitura. "Vamos ter 20,4 mil m² de área construída nesse espaço, o que permitirá unificar nossos centros de distribuição, que hoje estão em Santo André (uma unidade) e São Caetano (três unidades), e também todo o nosso setor administrativo. É uma excelente localização e ótima oportunidade de negócios”, afirmou o gerente de expansão da marca, Rubens Castaldello Júnior.

Em visita ao canteiro de obras do centro de distribuição, na tarde de ontem, o prefeito Orlando Morando (PSDB) destacou que a chegada de novos investimentos já sinaliza uma retomada econômica no município, após os impactos gerados pela pandemia. "Atravessamos um momento muito difícil não só na saúde, como também do ponto de vista econômico, mas estamos confiantes de que teremos um futuro próspero pela frente em São Bernardo pós-pandemia. Nosso compromisso é continuar trabalhando para atrair cada vez mais investimentos para a nossa cidade e, o que é mais importante, mais emprego e renda para a nossa população."