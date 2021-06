Esposa de Mateus Verdelho revela que filho foi levado às pressas ao hospital: - Não estava respirando

18/06/2021 | 14:11



Os últimos dias não estão sendo fáceis na família de Mateus e Shantal Verdelho. Após ela ficar 16 dias internada por entrar em trabalho de parto prematuro, a influenciadora digital passou por um sufoco com o filho mais velho Felippo, de dois anos de idade.

Nesta sexta-feira, dia 18, Shantal contou em seus Stories que o menino foi levado às pressas para o hospital por se sufocar enquanto dormia. Segundo ela, o pequeno está com laringite.

- Na terça-feira, Pippo estava com o nariz escorrendo, mas criança é assim. Achamos que era um resfriadinho. Ele foi dormir e quando foi uma hora da manhã, eu ouvi um gemido. Pedi para o Mateus medir a temperatura e batata, quase 39 graus de febre. Até aí, tudo bem, porque eu iria medicá-lo e pronto. Do nada, ele começou a não conseguir respirar. Puxava o ar e fazia barulho alto de motor e respirava com muita dificuldade. Ele entrou em desespero e começou a chorar, o que dificultou mais ainda a respiração. Pedi para o Mateus correr para o hospital. Chegando lá, deram aquela injeção de adrenalina com corticoide. O médico disse que a glote estava fechando e que se não tivéssemos levado ele ao hospital algo muito pior poderia ter acontecido. Na hora ele melhorou, contou ela.

Por fim, Shantal disse que o filho está bem e que ela segue em repouso absoluto devido à possibilidade de entrar de novo em trabalho de parto prematuro, já que está grávida de seis meses do segundo filho.

Melhoas para a família!