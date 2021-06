Karina Bacchi comenta sobre ter posado nua: - Um dos maiores arrependimentos na minha vida

18/06/2021 | 14:10



Karina Bacchi usou o Instagram nesta sexta-feira, dia 18, para passar uma mensagem religiosa aos seguidores. A atriz aproveitou para falar que se arrepende de ter posado nua há alguns anos:

- Esses dias me perguntaram: Karina, você, agora que tem falado mais de Deus e tem estado está mais próxima da palavra de Deus, não se arrepende de ter posado nua anos atrás? Me arrependo e muito, um dos meus maiores arrependimentos na minha vida. (...) Sei que é algo que desagrada a Deus.

Em seguida, ela fala sobre reconhecer e pedir perdão pelos próprios erros para não se culpar eternamente, e conclui:

- Posar nua não tem problema nenhum? Tem, sim. Porque eu desejo agradar a Deus, expor a minha nudez e meu corpo é algo que deve ser feito para o meu marido. Não vou ficar sensualizando na internet, aparecendo nua, me expondo, querendo seduzir com olhares as pessoas, porque isso desagrada a Deus e é contra o casamento.

No Instagram Stories, Karina ainda afirmou:

- Hoje eu tenho maior conhecimento disso, já me arrependo disso faz tempo, aliás.