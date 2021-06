Operação da PM prende 21 pessoas na região

da Redação



18/06/2021 | 14:00



A operação Grande ABC Mais Seguro, realizada pela PM (Polícia Militar) durante todo o dia de ontem, prendeu 21 pessoas em toda a região. Deste total, 10 estavam procurados pela Justiça.

De acordo com a PM, no total, foram nove flagrantes com 11 pessoas presas pelos crimes de roubo, furto, tráfico de drogas e receptação. Quatro veículos roubados foram recuperados.

No total, 774 veículos, 754 motos e 13 veículos de carga foram fiscalizados.

O efetivo realizou ações policiais nos locais de maior concentração de pessoas e veículos, além de fiscalizações de veículos e motocicletas. Os policiais também entraram em comunidades, visando a apreensão de drogas, prisão de criminosos e captura de procurados pela Justiça, tendo também como objetivo uma maior aproximação com a comunidade local.

A operação contou com o efetivo do 6º Baep (Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar), Força Tática, Rocam (Rondas com Apoio de Motocicletas) e viaturas dos batalhões do Grande ABC.

De acordo com o comandante do CPA-M6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana 6), coronel Gilson Hélio Jesus dos Santos, a operação teve excelentes resultados para o combate à criminalidade e proteção das pessoas, com uma "brilhante atuação de policiais comprometidos e conscientes de seu dever em defesa do cidadão de forma convergente no combate no enfrentamento principalmente aos crime violentos."