Veja os locais de gravação de Elite, série da Netflix

18/06/2021 | 13:56



Após uma longa temporada de férias, a série Elite volta à Netflix hoje (18 de junho) para sua quarta temporada. A trama espanhola, que envolve uma série de intrigas entre adolescentes, com discussões polêmicas a respeito de temas como diferença social, sexo e drogas, faz bastante sucesso no Brasil. A capital espanhola Madri e algumas regiões nos arredores são usadas como locações para as gravações de boa parte das cenas. Confira.

Locais de gravação de Elite

Las Encinas

Wikimedia/Craig.Lundsten Universidade Europeia de Madri virou a escola Las Encinas, em Elite

Las Encinas, a escola que serve como pano de fundo de Elite, usa como cenário a Universidade Europeia de Madri. Moderno e cercado de verde, o campus de 1.200 metros quadrados fica na cidade de Villaviciosa de Odón, a cerca de 30 minutos de carro da capital espanhola.

“Buscamos um lugar cuja estética deixasse claro que se travava de um colégio elitista. A Universidade Europeia de Madri surgiu como um destino perfeito por conta da ponte sobre o lago que leva ao prédio principal”, afirmou Leo Martínez, chefe de locações de Elite, ao site espanhol “El País”.

O curioso é que alguns alunos de cursos audiovisuais da universidade fazem estágio com a produção da série da Netflix. Outros visitam os locais de gravação de cenas internas da escola, muitos deles situados em cidades dos arredores, como Pinto e Boadilla del Monte.

San Lorenzo del Scorial e Guadarrama

A Cidade Velha de San Lorenzo del Scorial, localizada em uma região serrana a cerca de uma hora de Madri, é usada para retratar o dia a dia e o local de moradia dos personagens mais humildes de Elite, como Samuel (Itzan Escamilla) e Nano (Jaime Lorente).

Divulgação – Netflix Frutaria em Guadarrama foi usada em Elite

Ali pertinho está Guadarrama, onde fica a frutaria original que dá vida ao local em que Omar (Omar Ayuso) e Nadia (Mina El Hammani) trabalham. As pedras e musgos em torno do comércio favoreceram o clima que a produção de Elite queria dar ao cenário.

Serra de Guadarrama

Divulgação – Netflix Cena na Serra da Guadarrama

Outro destino nos arredores usado em alguns momentos da série é Collado Villaba. O verde da Serra de Guadarrama ao fundo serviu para diversos takes externos de Elite.

Madri

Conforme a série avançou para as novas temporadas, a capital espanhola passou a ser mais retratada, sobretudo para mostrar a opulência dos locais em que vivem os personagens mais ricos de Elite. Entre os locais usados como locação estão o hotel The Principal, perto do Círculo de Bellas Artes, e o Teatro Barceló, um dos mais tradicionais da cidade.

Divulgação – Netflix Cena gravada na portaria do Teatro Barceló, em Madri

A maior parte das cenas internas, assim como a da casa noturna importante para o desenrolar da série. foram filmadas em sets. Com o sucesso obtido em todo o mundo, a Netflix já confirmou que haverá uma quinta temporada de Elite.