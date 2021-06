Bruno Miranda, o Borat de Amor & Sexo, passa por nova cirurgia

18/06/2021 | 13:11



Bruno Miranda que era assistente de palco do programa Amor & Sexo apresentado por Fernanda Lima levou o maior susto seis meses atrás quando acabou sendo baleado em uma briga de trânsito e teve até que passar por uma cirurgia na região do abdômen.

O modelo se recuperou muito bem e nesta sexta-feira, dia 18, Bruno voltou em suas redes sociais para contar aos fãs que precisou passar por um novo procedimento tudo porque os pontos internos da cirurgia anterior abriram provando alguns riscos para a sua saúde.

Em uma foto dentro do centro cirúrgico, a esposa de Bruno postou a imagem nos Stories acompanhada de algumas palavras de força: que Deus guie as mãos dos médicos. Já deu tudo certo, amor. Todos com você!

Desejamos que ele melhore logo!