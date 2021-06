Thaís Fersoza revela se quer ter mais filhos e conta motivo de ter ficado muda no Instagram: Achamos que era melhor tirar as amígdalas

18/06/2021 | 13:11



Quem acompanha o Instagram de Thaís Fersoza pode ter percebido que a atriz andou mais quieta ao longo dos últimos dias, publicando apenas bumerangues e stories com legendas. Na tarde da última quinta-feira, dia 17, a influenciadora resolveu abrir uma caixinha de perguntas para conversar com os seguidores e, é claro, foi bombardeada por questionamentos sobre o fato. Com isso, ela acabou revelando que passou por uma cirurgia.

Thaís iniciou a história comentando sobre nem sempre dividir todos os detalhes de sua vida com os seguidores, e desabafando sobre alguns internautas terem começado a especular possibilidades ao invés de esperar que ela estivesse pronta para explicar a situação:

- Todo mundo passa por várias coisas na vida e a gente nem sempre fala, nem sempre expõe no Instagram, nem sempre conversa sobre isso. E não pra esconder, é porque passa, são coisas do dia a dia, coisas da vida. Mas nesse caso eu vou ter que expor um pouco. Muita gente estava me perguntando porque que eu fiquei muda, porque que eu fiquei caladinha, porque que eu só botava legenda. Não ia dar para eu ficar tantos dias sem aparecer, porque eu sinto falta de falar com vocês, eu sinto falta de estar aqui. Eu trabalho também com Instagram. Além da nossa relação que eu gosto muito, dessa troca com vocês, é o meu trabalho. Então eu não ia ficar tanto tempo sumida. E aí todo mundo começa a falar, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, ao invés de esperar pra saber o que de fato é.

Em seguida, ela entregou que estava sofrendo de fortes dores de garganta e que, por isso, acabou optando por realizar uma cirurgia para a retirada das amígdalas:

- Eu estava com a garganta incomodando há muito tempo. Inflamava, desinflamava. A amídala ficava grande e estava incomodando muito. Eu estava evitando fazer consulta e tal, mas chegou uma hora que eu falei: Não, eu preciso fazer uma consulta, e com todos os procedimentos e protocolos, super seguro, eu fiz a consulta e achamos que era melhor tirar as amígdalas. Por nada, simplesmente porque estava inflamando. Nada além disso... Então foi por isso que eu fiquei quietinha?

A esposa de Michel Teló ainda conta que segue em processo de recuperação e está evitando fazer qualquer atividade que possa prejudicar sua garganta:

- Sigo comendo sopa até hoje, mais friazinha. Ainda não estou mastigando pedaços de coisas, tomando cuidado para não arranhar a garganta e tudo mais. Então estou tendo alguns cuidadinhos, pra me resguardar mesmo. Se eu ficasse falando, doía, incomodava e a minha voz não estava saindo direito. É difícil para mim falar. Quem já tirou a amídala sabe. Problema resolvido.

Na sequência, Fersoza voltou a comentar sobre o assunto por meio de legendas, revelando que foi muito bem cuidada pelo esposo, ironizando boatos de que ela e Michel Teló teriam brigado, e admitindo que sua voz acabou sofrendo modificações por conta da intervenção cirúrgica - mas alegando que ela logo deve voltar ao normal.

Baby Teló à caminho?

Além disso, outro assunto comentado por Thaís foi a possibilidade de ter mais filhos ao lado do esposo. Sobre isso, a influenciadora chegou a admitir que o casal tem essa vontade, mas que ao mesmo tempo está muito feliz com os filhos e com a idade na qual eles se encontram:

- Eu e o Michel até queríamos mais filhos, até falamos sobre isso, mas a gente está tão feliz com os nossos dois... Eles já estão em outra fase, outro momento, a gente teria que começar tudo de novo... Assim, de coração pra coração, a gente até queria, mas eu acho que não vai rolar.

Enquanto isso, a atriz segue cuidando de Melinda e Théo, e vez ou outra mostra os pequenos na rede social. Sobre essa exposição, Fersoza conta que procura respeitar a vontade de aparecer ou não dos filhos ao mesmo tempo que administra o quanto mostra da dupla para preservá-los:

- Eu respeito muito a vontade deles, se eles querem aparecer eu deixo eles aparecerem, se eles não querem aparecer, se eles não querem aparecer eu não boto eles pra aparecerem. Também porque eles não entendem que isso aqui está aparecendo pra um montão de gente, às vezes eles acham que isso aqui é no grupo da família. Acho que cabe a nós, os pais, sermos mais coerentes e tentarmos administrar isso de uma maneira saudável. Às vezes eu procuro dosar um pouquinho, as vezes mostro mais um pouquinho, pra não ser uma coisa que não pode, mas também para ter um limite para eles, que são pequenininhos.

Além disso, ela também comentou sobre os planos que tem para sua carreira, e entregou que a família não deve voltar a morar em São Paulo tão cedo:

- Pretendo voltar a atuar, mas a princípio eu estou com outros planos, sonhos na verdade, indo em busca deles, Mas pretendo voltar a atuar algum dia sim, eu amo, faço isso desde sempre. Voltar para São Paulo não sei, só quando acabarem os compromissos aqui? E estamos muito felizes aqui! O Michel sempre quis morar no Rio de Janeiro, está curtindo à beça.