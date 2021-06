Kim Kardashian finalmente explica o motivo de ter se divorciado de Kanye West, mas assume: - Serei para sempre a maior fã de Kanye

18/06/2021 | 13:11



Pela primeira vez desde que se separou, Kim Kardashian explicou o motivo do divórcio de Kanye West! Segundo a revista People, em um episódio de Keeping Up With The Kardashians, a socialite foi questionada pelo apresentador Andy Cohen sobre o assunto:

- Se eu perguntasse diretamente: Por que seu casamento não deu certo? A que você atribui isso?

Kim, então, respondeu:

- Sinceramente, não acho que diria isso aqui na TV, mas não foi tipo, uma coisa específica que aconteceu em ambas as partes. Acho que foi apenas uma diferença geral de opinião sobre algumas coisas que levou a essa decisão. E tipo, de forma alguma eu gostaria que alguém pensasse que eu não dei tudo de mim ou que não tentei de verdade. Você sabe, temos quatro filhos. Não há nada que eu acho que os pais gostariam mais do que ver, ou mesmo os filhos queiram mais, do que ver os pais juntos. Eu cresci e vivi isso.

Ainda de acordo com a revista, Kim afirma que eles, hoje, têm uma relação incrível de pai e mãe:

- Eu o respeito muito e você sabe, ele foi meu amigo antes de mais nada, por muito tempo, então eu não posso ver isso acabando. Serei para sempre a maior fã de Kanye. Ele é o pai dos meus filhos, Kanye sempre será família.

Andy também comentou sobre os boatos de que Kim estaria namorando Van Jones, da CNN. Sobre o assunto, ela afirmou:

- Van me mandou uma mensagem e disse: Esse boato me rendeu tantos encontros e eu sou muito grato.

O apresentador também falou sobre os rumores de namoro da socialite com Maluma, mas ela disse:

- Não, eu não estou namorando nenhum deles - nem Van Jones, nem Maluma. Eu conheço ele, já o vi algumas vezes, sempre em Miami, um cara tão legal. Tão legal.

Polêmica

Depois de ter recebido um pacote com anel de diamante e pílula do dia seguinte de um fã, Kim Kardashian conseguiu uma proteção legal contra o homem. As informações são do site TMZ.

A empresária apresentou documentos contra Nicholas Costanza, que ela afirma ser a pessoa que enviou o pacote. No depoimento, Kim diz que o homem apareceu em sua propriedade algumas vezes neste ano, dizendo que ele estava lá para buscá-la para jantar.

Kim ainda conta que o indivíduo está obcecado por ela e fica postando um certificado de casamento falso e outras mensagens, afirmando que ela está esperando pelo cavaleiro de armadura brilhante, que seria ele mesmo.

O juiz aceitou as preocupações de Kim e concedeu uma ordem temporária: o homem deverá ficar a pelo menos 100 metros de distância e não ter contato com ela.