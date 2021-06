Smartwatch com bichinho virtual? Tamagotchi ganha edição especial

Bianca Bellucci

Do 33Giga



18/06/2021



Em comemoração aos 25 anos de lançamento do Tamagotchi, a fabricante Bandai anunciou o Tamagotchi Smart, uma versão smartwatch com bichinho virtual. O gadget chegará às prateleiras japonesas em 23 de novembro, com preço de 7.480 ienes (cerca de R$ 340). Não há previsão para o brinquedo ser comercializado em outros países.

Embora o smartwatch com bichinho virtual tenha a mesma dinâmica de jogo de antigamente – isto é, manter o monstrinho vivo ao longo de diferentes fases da vida –, o novo produto da Bandai traz recursos que os brinquedos da década de 1990 não tinham. São eles: a possibilidade de usar comandos de voz para interagir com o personagem e uma tela sensível ao toque, para fazer carinho e dar comida ao pet.

O gadget também oferece bateria com até 30 horas de autonomia e alguns recursos tecnológicos, como a possibilidade de ver as horas, contar os passos e se conectar virtualmente com amigos que têm o Tamagotchi Smart.

Com objetivo de prolongar a brincadeira do smartwatch com bichinho virtual, a Bandai ainda vai colocar no mercado o TamaSma. É uma espécie de cartão de memória que traz conteúdos e personagens extras. O valor de cada unidade é 1.100 ienes (cerca de R$ 50).

Abaixo, você confere o trailer de lançamento do Tamagotchi Smart, o smartwatch com bichinho virtual da Bandai. O anúncio está em japonês: