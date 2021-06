Penúltimo episódio do De Férias com o Ex tem sexo selvagem e muitas brigas

18/06/2021 | 12:10



O De Férias com o Ex Brasil Celebs está chegando ao fim e na última quinta-feira, dia 17, foi ao ar o penúltimo episódio da série, e claro, tiveram muitas brigas, roupa suja sendo lavada, troca de casais e um pouco mais de confusão só para não ficar chato.

Um dos momentos mais marcantes do episódio foi a briga entre Tainá e Nakagima em que o surfista queria dormir no espaço na cama que foi usado por ele durante toda a temporada e Tainá não gostou da forma que ele acabou abordando o pedido, e claro, os dois protagonizaram altas brigas. Naka também teve a chance de escolher alguém para levar para a suíte master e não escolheu Bela, com quem estava conhecendo melhor e sim Letícia.

O surfista já tinha saído anteriormente durante o programa com a bonitona e não conseguiu tirar muitas lasquinhas dela e pensando que as coisas melhorariam, ele então a chamou para o quarto reservado, mas não esperava que Letícia não iria cair em suas garras. Nakagima ficou bem irritado com a situação e acabou até deixando o quarto no meio da madrugada.

Outro ponto alto do programa foi o sexo selvagem entre Pedro Ortega e Gabi Rippi dentro do banheiro que acabou irritando o ex da morena, Bruninho. Além disso, durante o De Férias com o Ex Celebs, Rico que adora uma confusão protagonizou uma briga com Day dizendo que a cantora só quer fazer V.T! Eita...

No final do episódio os participantes tiveram que apontar quem acabou atrapalhando as suas férias e Rico foi a pessoa mais criticada da casa. Logo em seguida, os participantes tinham que queimar um produto como se fosse uma virada de página, mas alguns participantes ficaram para a próxima semana e isso vai render ótimas brigas porque entre eles está Luís, ex de Rico que não tem muito freio e fala tudo o que pensa.