Suécia derrota a Eslováquia por 1 a 0 e assume a liderança do Grupo E da Eurocopa

18/06/2021 | 12:05



A seleção da Suécia ficou mais perto da classificação às oitavas de final da Eurocopa. Nesta sexta-feira, no estádio Krestovsky, em São Petersburgo, na Rússia, os suecos derrotaram a Eslováquia por 1 a 0 - gol de Emil Forsberg, em cobrança de pênalti, aos 32 minutos do segundo tempo -, pela segunda rodada do Grupo E, e estão a apenas um empate contra a Polônia para avançar de fase.

O resultado positivo levou a Suécia à liderança do grupo com quatro pontos. Tem um mais que a própria Eslováquia, que na estreia havia batido a Polônia. Neste sábado, no estádio Olímpico La Cartuja, em Sevilha, a Espanha, que empatou sem gols com os suecos na primeira partida, recebe os poloneses no complemento da segunda rodada.

As partidas finais do Grupo E serão disputadas na próxima quarta-feira, a partir das 13 horas (de Brasília). Em Sevilha, a Espanha duelará contra a Eslováquia. Já em São Petersburgo, o confronto será entre Suécia e Polônia.

O jogo foi de poucas emoções, entre duas seleções montadas para se defender e contra-atacar em velocidade. Ambas demonstraram dificuldades de achar espaços quando a defesa adversária estava composta. Desta forma, poucas chances de gol foram criadas.

O primeiro tempo teve poucas finalizações para os dois lados. A Eslováquia obteve 61% de posse de bola, mas esbarrou na boa marcação sueca, chutando apenas três vezes, sendo que nenhuma foi no alvo. A Suécia teve um arremate certo, mas sem maiores dificuldades para o goleiro Dúbravka.

Na segunda etapa, a Suécia abriu o placar aos 32 minutos. Isak recebeu passe na área, tentou driblar o goleiro, mas foi derrubado. O árbitro marcou a penalidade e Forsberg converteu a cobrança. A partida seguiu com os suecos administrando o resultado.