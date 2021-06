Grande ABC registra 33 mortes e 946 casos em período de 24 horas

Anderson Fattori



18/06/2021 | 11:40



As sete cidades do Grande ABC registraram ontem mais 33 mortes e 946 novos casos de Covid. Os óbitos não aconteceram necessariamente nas últimas 24 horas, alguns podem ter ocorrido em outras datas e tiveram a confirmação do diagnóstico de coronavírus entre quarta-feira e ontem. As informações são dos boletins epidemiológicos divulgados pelas prefeituras.

Com os dados, a região chegou a 8.632 mortes desde o início da pandemia. Com 2.737 perdas, São Bernardo é a cidade com o maior número de falecimentos, seguida por Santo André (2.263), Diadema (1.231), Mauá (1.213), São Caetano (782), Ribeirão Pires (319) e Rio Grande da Serra (87).

Em relação aos casos, 209.302 moradores do Grande ABC já tiveram contato com o coronavírus, o que corresponde a 7,5% da população. São Bernardo tem 78.670 casos, seguida por Santo André (58.648), Diadema (27.307), Mauá (21.298), São Caetano (13.987), Ribeirão Pires (6.549) e Rio Grande da Serra (2.843). Entre o total de pessoas contaminadas, 190.615 já estão recuperados da Covid.

ESTADO

Os 645 municípios paulistas já registram 3.525.021 casos e 120.524 óbitos em decorrência do coronavírus. Nas últimas 24 horas foram computados 15.054 pacientes contaminados e 619 falecimentos. Entre o total de infectados, 3.145.406 tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 372,1 mil foram internados e receberam alta hospitalar.

Ontem havia 23.945 pacientes internados em todo o Estado de São Paulo, sendo 11.002 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 12.943 em leitos de enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de emergência no Estado é de 81,4% e na Grande São Paulo é de 78,3%.

BRASIL

A quantidade de brasileiros infectados pelo coronavírus subiu para 17.702.630. Nas últimas 24 horas, foram registrados pelas autoridades de saúde 74.042 novos diagnósticos positivos. Já o total de vidas perdidas para a pandemia foi para 496.004. Entre quarta-feira e ontem, secretarias de Saúde confirmaram 2.311 novas mortes.

Ainda há 3.758 falecimentos em investigação. O termo é empregado pelas autoridades de saúde para designar casos em que paciente morre, mas a causa segue sendo apurada mesmo após a declaração do óbito.

O número de brasileiros que foram infectados, mas que já se recuperaram desde o início da pandemia chegou a 16.077.483. Isso corresponde a 90,8% do total dos infectados pelo vírus. (com Agências)