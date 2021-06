Após três anos de espera, Atari VCS finalmente chega ao mercado

Bianca Bellucci

18/06/2021 | 11:18



O conceito do Atari VCS foi apresentado em maio de 2018, sendo que a ideia era viabilizá-lo via crowdfunding. Após três anos de espera, os apoiadores e usuários em geral finalmente podem ter o console em casa. O modelo começou a ser vendido nos Estados Unidos em duas versões. O Atari VCS Onyx sai por US$ 299,99 (cerca de R$ 1.500). Já o Atari VCS Black Walnut tem joystick clássico e controle moderno por US$ 399,99 (cerca de R$ 2 mil).

O core do Atari VCS

Os usuários podem usar o Atari VCS de duas formas: como um videogame ou como um computador. No primeiro contexto, é possível aproveitar uma coleção já instalada com 100 jogos clássicos. Também dá para assinar o serviço Antstream Arcade, que traz títulos novos e antigos de diferentes plataformas.

No modo PC, o usuário pode rodar games e programas do dia a dia. Para isso, basta conectar mouse, teclado e monitor ao dispositivo, além de instalar o sistema operacional desejado. O novo aparelho da Atari é compatível com Windows, Linux e Chrome OS.

O Atari VCS é equipado com processador AMD Ryzen R1606G e GPU Radeon Vega. Ele vem com 8 GB de RAM e 32 GB de armazenamento – ambos com possibilidade de expansão via USB. Ainda tem quatro portas USB 3.1, uma entrada HDMI 2.0 e uma porta Ethernet. O console suporta resolução de 1080p e 4K.

Por que atrasou tanto?

A campanha de crowdfunding no Indiegogo para tirar o Atari VCS do papel foi lançada em maio de 2018. A ideia de ter um console inspirado no clássico Atari 2600, mas com a possibilidade de brincar com jogos antigos e novos, logo atraiu os internautas. Tanto que a ideia era que os aparelhos estivessem disponíveis para os apoiadores já em 2019.

Mas uma série de problemas, que vão de buscar um hardware mais potente até a saída do arquiteto-chefe projeto, fizeram com que a viabilidade do videogame se tornasse questionável. O lançamento foi considerado uma surpresa por parte de usuários e mídia.

Embora o Atari VCS esteja disponível para compra na loja oficial da empresa e em varejistas, como Best Buy e Micro Center, não há qualquer previsão para ser lançado fora dos Estados Unidos.