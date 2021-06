Jennifer Garner acha que ainda é muito cedo para apresentar Jennifer Lopez aos seus filhos com Ben Affleck

18/06/2021 | 11:10



Segundo informações da revista InTouch, Jennifer Garner acredita que é muito cedo para apresentar Jennifer Lopez aos seus filhos com Ben Affleck: Violet, Seraphina e Samuel. Uma fonte revelou:

- Eles [Affleck e Garner] não concordam sobre como seus três filhos devem ser criados. Só porque Emme e Max [Os gêmeos de J.Lo e Marc Anthony] conheceram Ben e o consideram ótimo, não significa que Jen queira seguir os passos de J-Lo com Violet, Seraphina e Samuel.

A revista ainda afirma que mesmo que Jennifer Garner esteja tranquila com a reaproximação de Ben e J.Lo, ela prefere esperar para trazer a cantora para perto de seus filhos:

- Jen dará o sinal verde para a apresentação quando ela se sentir confiante de que Ben e J.Lo estão indo longe e as crianças se sentem instaladas e confortáveis o suficiente para estarem perto dela. Ela não faz dois pesos e duas medidas e aplica a mesma regra aos seus próprios parceiros.

De acordo com o The New York Post, Garner está pagando um aluguel de cerca de 53 mil dólares, mais de 266 mil reais, para morar em uma mansão na Califórnia, nos Estados Unidos. Isso porque a atriz está aguardando a conclusão da construção de sua nova mansão em Brentwood, para morar perto de Ben Affleck.

A casa alugada pela estrela tem seis quartos e mais de dez mil metros quadrados e vale 14 milhões de dólares, mais de 69 milhões de reais.