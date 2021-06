OMS pretende vacinar contra covid 40% da população mundial até o fim do ano

18/06/2021 | 10:40



O objetivo da Organização Mundial da Saúde (OMS) é vacinar 40% da população mundial contra a covid-19 até o fim de 2021, com 10% imunizada até o fim de setembro e 70% até o meio do ano que vem, segundo afirmou nesta sexta-feira o diretor geral do órgão multilateral, Tedros Adhanom, durante entrevista coletiva.

Para isso, contudo, é necessário que mais doses sejam compartilhadas por países e fabricadas pelas farmacêuticas, alertou o diretor geral. Segundo ele, a "falha" no compartilhamento dos imunizantes tem criado uma "pandemia de duas vias", com diversas regiões com casos e mortes ainda em alta, como a América Latina e África.

De acordo com o consultor sênior da OMS, Bruce Aylward, cerca de 30 a 40 países tiveram de pausar a distribuição da segunda dose das vacinas aos grupos prioritários por baixo suprimento. A interrupção de exportações pela Índia, após a última onda local de infecções, está entre as principais causas da falta de imunizantes, afirmou.

Brasil

A OMS vê "com muita tristeza" a situação da pandemia no Brasil, à medida que o País chega perto de atingir oficialmente 500 mil mortes por covid-19, disse a vice-diretora geral da entidade, Mariângela Simão. A médica brasileira ressaltou que as infecções nas Américas ainda estão em patamares "muito altos", incluindo no Brasil, apesar da desaceleração recente.