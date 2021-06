Ribeirão Pires vacina três pessoas a cada minuto

Matheus Silva Moreira

Especial para o Diário



18/06/2021 | 10:32



A cada um minuto, três pessoas são imunizadas contra a Covid-19 em Ribeirão Pires. Nessa quinta-feira (17), a cidade bateu o recorde diário de aplicações, quando 1613 pessoas foram vacinadas. Foi o segundo dia consecutivo nesta semana que este fato ocorreu. O recorde anterior havia sido estabelecido um dia antes, na quarta (16).

“Ribeirão Pires tem se tornado o exemplo no que diz respeito a imunização contra a Covid-19. Temos uma equipe de profissionais comprometidos, que se doam cada dia mais. A população, por sua vez, também tem feito sua parte, comparecendo ao posto de vacinação e levando a documentação correta, o que agiliza o processo de imunização”, pontuou Audrei Rocha, secretário municipal de Saúde.

Nessa sexta-feira (18), as pessoas com 48 anos ou mais serão imunizadas no drive thru do Complexo Ayrton Senna até às 16h. A cidade tem ao todo 41849 pessoas imunizadas com a primeira dose, o que representa 33,70% da população.