AirDroid: app gratuito coloca smartphone na tela do PC

O AirDroid é um aplicativo que colocar seu smartphone na tela do computador. Com isso, você consegue gerenciar todo conteúdo do telefone diretamente no PC.

Para utilizar o AirDroid, você deve baixar o app (gratuito, disponível para Android e iPhone) e fazer um rápido cadastro no serviço (é possível também usar as redes sociais para isso). Depois, acesse – com o navegador do computador – o endereço https://web.airdroid.com e dê as permissões necessárias.

Imediatamente, na tela do computador aparecerão diversos ícones referentes ao conteúdo do seu telefone. A partir daí, basta gerenciador o que deseja. É possível apagar fotos, gerenciar músicas, editar arquivos. A interface do AirDroid é (mesmo que feia) bem intuitiva.

A conexão entre telefone e PC depende, claro, da sua internet. Entretanto, nos testes realizados pelo 33Giga, a conversa entre dispositivos fluiu sem demora. Trata-se de um app extremamente prática, principalmente a quem usa o smartphone para tarefas robustas ou profissionais e prefere usar mouse e teclado a trabalhar no touchscreen.

A versão gratuita do AirDroid permite, somente, transferências e uso de 200 MB por mês. Ele conta ainda com anúncios (na tela do computador). As opções pagas, com alguns serviços mais avançados e menos restrições, custa a partir de U$ 2,50 ao ano.