Rodrigo Faro pede respeito a Faustão após Globo antecipar saída do apresentador

18/06/2021 | 10:11



A decisão da TV Globo em antecipar a saída de Faustão da emissora pegou a todos de surpresa, afinal, não se sabe ao certo o que está por trás do desligamento do apresentador de uma hora para outra. Diante da repercussão do assunto, vários famosos começaram a se manifestar nas redes sociais, fazendo homenagens ao comunicador.

Rodrigo Faro, por exemplo, publicou uma foto de Fausto Silva no Instagram Stories e pediu:

Faustão merece respeito!!!!

Já Sabrina Sato relembrou um clique ao lado de Fausto, quando era bailarina do Domingão.

A TV Globo afirmou que a decisão foi tomada em comum acordo e que, Tiago Leifert segue a frente do programa dominical.

Faustão já não apresentou a última edição do Domingão, no dia 13, pois estava internado tratando de uma infecção urinária. A esposa dele, Luciana Cardoso, até chegou a anunciar a melhora dele, revelando que no domingo, dia 20, ele estava pronto para retornar ao programa.

A postagem, no entanto, foi arquivada após a decisão da Globo. Luciana, então, parece ter se arrependido horas depois da atitude e retornou com ela para o Instagram, mas alterando a legenda.

Obrigada por todos as mensagens. Fausto já está ótimo e pronto pro próximo Domingão na sua televisão, havia dito ela.

Depois do anúncio, Luciana apenas deixou a mensagem de agradecimento e informando que Fausto está ótimo.

Sem despedidas

Com tantas críticas diante da saída repentina do apresentador, que até então estava com o contrato marcado para ser encerrado no dia 26 de dezembro, a Globo teria pensado em fazer uma pequena homenagem a ele. Segundo Leo Dias, a ideia era de que ele aparecesse em um pequeno vídeo exibido no programa de domingo, dia 20, apresentado por Tiago Leifert.

O apresentador, no entanto, não estaria disposto a aparecer novamente, já que não quer fingir que está tudo bem entre ele e a emissora. Faustão teria ficado magoado com a falta de vontade da Globo ao planejar o último ano do Domingão, além do fato de ter sido tirado do ar seis meses antes do combinado.

A TV Globo, aliás, até já parou de usar o nome Domingão de sua programação. Agora, o dominical passa a se chamar Super Dança dos Famosos, já que a última competição de dança já está em andamento, e com o adendo de que é Tiago Leifert que agora fica nas tardes de domingo da casa.

Segundo Leo Dias, o nome da atração com Leifert ainda segue indefinido. Fontes até chegaram a afirmar que a partir de agora a atração poderá se chamar Domingão da Globo. Ele deve ficar apenas até Luciano Huck assumir de vez as tardes de domingo em 2022.

Antes da repercussão do caso, a TV Globo também não quis que Faustão se despedisse do público, segundo o colunista.

Isso porque, a divulgação antecipada do acerto dele com a Band em 2022 teria incomodado o alto escalão da emissora carioca. Em comunicado, a Globo apenas informou que a decisão de última hora foi tomada por razões estratégicas e internas.

Além disso, a casa, onde Faustão permaneceu por 32 anos, teria ficado chateada por ele não ter dito que estava acertando com a concorrência, mas apenas que iria morar em Orlando, na Flórida, e por isso, havia decidido não renovar o contrato.