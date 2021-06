Dólar à vista retoma queda, depois de alta pontual com piora em NY após Bullard

18/06/2021 | 09:45



O dólar está volátil no mercado à vista na manhã desta sexta-feira, 18. A moeda virou para o lado positivo de forma pontual, reagindo ao avanço dos juros dos Treasuries, que vinham em baixa desde cedo, piora dos índices de ações em NY e Europa e ampliação da alta da moeda americana ante pares principais e divisas emergentes, como peso mexicano, no exterior.

Os ajustes ocorreram após o presidente da distrital de St. Louis do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), James Bullard, afirmar que a entidade "abriu oficialmente" as discussões sobre "tapering", como é chamado o processo de retirada gradual dos estímulos monetários. Logo depois, no entanto, o dólar voltou a ceder no mercado à vista.

Mais cedo, o dólar abriu em queda e já rondou os R$ 5,00, favorecido pela aprovação da MP que permite privatizar a Eletrobras. Além disso, investidores locais se antecipam ofertando dólar diante da perspectiva de novos ingressos de fluxo de capital estrangeiro com a previsão de um ciclo de alta maior da taxa Selic neste ano para conter a inflação bem como de continuidade de juros baixos nos EUA até pelo menos 2023, entre outros países desenvolvidos, de acordo com operadores de câmbio.

Às 9h31 desta sexta-feira, o dólar à vista caía 0,13%, a R$ 5,0159. O dólar futuro para julho subia 0,17%, a R$ 5,0215.