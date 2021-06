Clovery: programa permite gerenciar serviços do Google em um só lugar

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



18/06/2021 | 09:48



A ideia do Clovery é engenhosa: o programa reúne, na mesma interface, diversos serviços do Google. Com um simples clique na janela do software, o usuário pode alterar entre, por exemplo, Gmail, Drive, Calendar, YouTube, Keep. Ele pode ser baixado, gratuitamente, em https://clovery.app.

Na prática, o que o Clovery faz é basicamente remodelar a experiência de usar os serviços Google em um navegador. Em vez de eles ficarem espalhados por abas na parte superior do browser, ficam na à esquerda do usuário – navegadores como Opera e Vivaldi, que oferecem uma barra lateral inteligente também podem oferece essa função (mas com outros serviços embarcados, como Twitter ou Spotify).

O que o Clovery faz, e muito bem, é conversar com tudo do Google. O acesso é imediato e você consegue operá-los como se estivesse em um app próprio da plataforma ou mesmo no site oficial. É altamente personalizável (com funções, inclusive, para desenvolvedores).

A versão gratuita, mais básica, quebra bem o galho e entrega, realmente, uma nova experiência com as aplicações do Google. Mas, caso o usuário deseje, o Clovery tem funções adicionais de segurança e umas perfumarias a mais – custa US$ 20 (pagamento único). É compatível com Windows, Linux e Mac.