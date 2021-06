BCE estende alívio de capital a bancos da zona do euro até março de 2022

18/06/2021 | 08:55



O Banco Central Europeu (BCE) anunciou nesta sexta-feira (18) que irá permitir que bancos da zona do euro continuem excluindo depósitos mantidos em BCs do cálculo de seu índice de alavancagem até março do próximo ano. A medida de alívio, que foi concedida em setembro de 2020, iria vencer originalmente em 27 de junho. Nesta semana, rumores já haviam circulado de que o BCE estenderia o benefício.