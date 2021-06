Rio vai vacinar todos os adultos até fim de agosto

18/06/2021 | 08:51



O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), anunciou no início da manhã desta sexta-feira, 18, que a capital fluminense "irá antecipar em um mês e 21 dias" o cronograma de vacinação na cidade. Assim, todos os cariocas com mais de 18 anos serão imunizados com a primeira dose contra a covid-19 até 31 de agosto. No mesmo anúncio, feito ao lado do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, Paes afirmou que o Rio será a primeira cidade do País a vacinar seus adolescentes.

Com a antecipação do cronograma em 51 dias, a intenção é vacinar adolescentes de 12 a 17 anos já a partir de setembro. "Essa é a rinha boa", afirmou o prefeito, fazendo referência a uma brincadeira que surgiu nas redes sociais sobre a "rinha de vacinas", em que prefeitos e governadores duelam para ver quem vacina mais rápido sua população.