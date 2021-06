Quik: app da GoPro é uma espécie de Instagram particular

Bianca Bellucci

Do 33Giga



18/06/2021 | 08:18



O antigo aplicativo GoPro App ganhou nova roupagem em meados de março de 2021. Rebatizado como Quik, o programa disponível para Android e iOS deixou de armazenar apenas capturas feitas com câmeras da marca e passou a ser uma espécie de galeria geral. Na prática, ele permite agrupar imagens e vídeos de acordo com temas, sendo ainda possível criar e editar filmes a partir deles. Basicamente, se tornou uma versão particular do Instagram.

Desempenho do Quik

Para usar o Quik é simples, basta instalar o aplicativo em seu celular. Depois, é necessário fazer um rápido cadastro na GoPro – caso ainda não tenha um – e permitir que o programa acesse a galeria do aparelho. Com as etapas “burocráticas” concluídas, já é possível aproveitá-lo.

O maior diferencial do app é o chamado Mural. Ali, o usuário pode criar grupos com fotos e vídeos. Este conteúdo, por exemplo, pode ser de uma viagem, de comidas clicadas em restaurantes ou outro tema. Uma vez que a mídia for selecionada e agrupada, automaticamente é criado um vídeo com ela. O usuário pode editá-lo, com música, filtros, recortes, textos e muito mais. Tudo de forma bem intuitiva.

O usuário também pode usar as mesmas ferramentas de edição para trabalhar em vídeos antigos. Aqui, o passo a passo é idêntico e, novamente, simples de seguir.

O problema é que algumas das funções do Quik só são liberadas mediante pagamento. Por R$ 7,50 ao mês ou R$ 37,99 ao ano, o usuário tem direito a armazenamento na nuvem com qualidade original, importações ilimitadas no Mural e acesso a ferramentas premium de edição, como controle de velocidade e filtros especiais para neve e água.

Vale a pena?

Quem procura um aplicativo para organizar a galeria de imagens ou para editar vídeos de forma intuitiva, o Quik pode ser um bom aliado. Pagar para armazenar o conteúdo e ter acesso a poucas inovações, no entanto, não é tão aconselhado. Na dúvida, teste a opção gratuita e veja se atende a sua demanda. E, claro, só se for realmente necessário, opte pela versão premium.