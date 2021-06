Farol Santander Porto Alegre recebe exposição Tarsila Para Crianças

Redação

Do Rota de Férias



18/06/2021 | 16:56



Em 8 de junho, o Farol Santander Porto Alegre, centro de cultura, empreendedorismo e lazer, inaugurou a exposição Tarsila para Crianças, com a curadoria de Tarsila do Amaral (sobrinha-neta da artista), Karina Israel e Patricia Engel Secco. Após uma temporada de sucesso de público e crítica pelo Farol Santander São Paulo, a mostra fica em exibição até 5 de setembro na capital gaúcha.

Farol Santander Porto Alegre: exposição Tarsila para Crianças

Tarsila para Crianças retrata, por meio de um circuito de experiências imersivas, o imaginário de seres, cores e formas da pintora modernista Tarsila do Amaral. Na exposição, crianças e adultos podem passear por cenários oníricos de grande beleza e até mesmo interagir com as criações da artista, que apresentam e transmitem o significado de suas obras sob a ótica do universo infantil, a partir de sentidos e sensações.

O ambiente expositivo é dividido em sete estações temáticas. No total, é possível ver onze intervenções que exaltam a criatividade e o olhar de Tarsila do Amaral.

“Acreditamos que a arte nos afeta de maneira genuína, possibilitando, por meio da experiência, a nossa transformação e o nosso amadurecimento. Justamente por isso, ela deveria ter lugar privilegiado na infância”, afirma Patricia Audi, vice-presidente de comunicação, marketing, relações institucionais e sustentabilidade do Santander Brasil. “Esperamos que esta mostra possa incentivar as crianças de todas as idades a conhecerem melhor a arte brasileira, de forma divertida e lúdica. Uma explosão de cores e beleza. Tarsila para a criança que existe em cada um de nós”, completa.

Tarsila para Crianças Farol Santander Porto Alegre

Onde: Rua Sete de Setembro, 1028, Centro Histórico, Porto Alegre, RS

Quando: até 5 de setembro

Site: https://www. farolsantander.com.br

Telefone: (51) 3287-5898

Funcionamento: terça a domingo

Horários: 12h às 18h (terça a domingo)

Ingressos: R$ 15,00 (visitação completa ao Farol Santander)

Crianças de até 2 anos e 11 meses não pagam ingresso. A partir dos 3 anos, pagam meia entrada e, a partir dos 12 anos, é necessária a apresentação de RG e carteirinha de estudante para o pagamento da meia entrada.

Capacidade momentânea: 25% de visitantes

Vendas: https://site.bileto.sy mpla.com.br/farolsantanderpoa/

Classificação: Livre

Acessibilidade: Rua Cassiano Nascimento – acesso lateral / toaletes e elevadores adaptados, rampas de acesso

PLANEJE SUA VIAGEM

Ao planejar uma viagem no Brasil, independentemente do destino, é importante ficar atento a uma série de detalhes. Na hora de comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, usamos as ferramentas abaixo, sempre muito úteis. Com elas, você ganha tempo e pode planejar um roteiro para curtir a exposição Tarsila Para Crianças, no Farol Santander Porto Alegre.