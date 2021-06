Alemanha: PPI sobe 1,5% em maio ante abril e registra alta anual de 7,2%

18/06/2021 | 07:28



O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da Alemanha subiu 1,5% em maio ante abril, informou nesta sexta-feira (18) a Destatis, agência oficial de estatísticas do país. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o avanço foi de 7,2%. O Wall Street Journal não fez previsões para o indicador.