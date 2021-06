Os segredos de António Matias para selecionar os melhores casinos online de Portugal

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



18/06/2021 | 04:18



António Matias é editor-chefe do CasinoReal. O especialista afirma que alguns fatores devem ser levados em consideração antes de decidir o melhor casino online para iniciar as suas apostas. Primeiramente, vale ressaltar que essa não é uma escolha fácil.

O motivo? Há uma variedade enorme de casinos online em Portugal. Cada um deles possui especificidades que atraem diferentes tipos de jogadores.

Por esta razão, o editor-chefe enfatiza que uma análise profunda sobre as características de cada casino pode tornar a experiência dos jogadores mais interessante e segura.

Como Matias acredita que uma análise detalhada do casino deve ser feita?

Analisar a empresa onde deposita o seu dinheiro é a melhor forma de garantir uma segurança neste sentido – assim, você pode encontrar o melhor casino online. Para além de ver as informações acerca da plataforma, é preciso obter dados sobre a empresa que opera este casino.

Quem são as pessoas que administram o casino online?

Quais as políticas da empresa?

Qual a reputação desta empresa?

Os mecanismos de segurança são confiáveis?

Há quanto tempo a empresa está no mercado?

Fatores relevantes para António Matias na escolha de um casino online

Sendo o editor-chefe do CasinoReal, António Matias tem em consideração um número de fatores para avaliar os melhores casinos online nas suas resenhas. Aqui, serão enumeradas as condições mais relevantes para a escolha de um casino português.

1. Variedade e Qualidade de Jogos

Ao escolher um casino online, os apostadores costumam verificar a quantidade de jogos disponíveis, entretanto a qualidade e especificidades dos jogos — tempo de carregamento, qualidade da imagem, dealers ao vivo — também deve ser tida em consideração.

2. Mecanismo de segurança

Certificados de segurança são essenciais para o funcionamento de bons casinos online.

3. Softwares utilizados

Os top fornecedores de software somente fazem parceria com casinos devidamente regularizados e com qualidade comprovada.

4. Licenciamento Legítimo

Os jogos online em casinos são permitidos em Portugal. Todavia, estes casinos online devem estar regularizados perante o SRIJ e, também, seguir regras estritas para poderem funcionar de forma legítima.

5. Disponibilidade em versão móvel

Casinos online com versão para dispositivos móveis são os favoritos entre os portugueses, pois assim os jogadores podem ter acesso ao site de qualquer lugar.

6. Promoções e Bónus

As promoções e Bónus variam de casino para casino. A maioria deles oferece algum tipo de bónus no momento do registo. Adicionalmente, possuem premiações aos jogadores frequentes e melhores sucedidos nos jogos.

7. Versões de Jogos Demo

Não se deve confiar cegamente em casinos online que não oferecem versões demo, visto que os top sites de casino online em Portugal no CasinoReal.pt oferecem versões grátis dos seus jogos para que os jogadores possam experienciar antes de apostar.

8. Métodos de depósito e levantamento

É sugerido dar preferência aos casinos online que possuam diferentes formas de depósito. Para além disso, devem possuir a possibilidade de levantamentos baixos num curto período de tempo.

9. Avaliações de clientes

Nada melhor para ter referência sobre a qualidade de um casino online do que uma revisão da opinião dos próprios jogadores.

10. Atendimento ao cliente

Os melhores casinos online de Portugal possuem atendimento ao cliente por diversas plataformas sempre prezando pela excelência.

O que António Matias sugere para avaliar de forma rápida a qualidade de um casino online?

Alguns sites especializados em resenha sobre casinos online, como o CasinoReal.pt, oferecem avaliações dos melhores casinos online em Portugal. Ademais, acrescentam dados legítimos sobre os serviços oferecidos, as vantagens de cada casino, para além das formas de registo, depósito e levantamento.

Estes sites de avaliação de casinos online procuram facilitar o acesso aos top casinos sem que os jogadores precisem de perder tempo em fazer uma pesquisa detalhada.