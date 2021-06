Juntos e misturados

Do Diário do Grande ABC



Regionalidade sempre foi uma das bandeiras empunhadas por este Diário. Até por uma questão de lógica, sete têm mais força do que um só. O entendimento desse mecanismo é potencial gerador de benefícios para o Grande ABC.



Ontem, os prefeitos da região deram demonstração de amadurecimento e de inteligência ao comparecerem, em bloco, ao Palácio dos Bandeirantes para encontro com o governador João Doria, e com o vice Rodrigo Garcia. Lá, conseguiram pontuar questões pertinentes aos municípios que governam e, da mesma forma, elencar demandas comuns, já que lá também estava o secretário executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Acácio Miranda.



A foto que aparece na Primeira Página do jornal é significativa, ilustra uma maneira salutar de fazer política e de trabalho em equipe. A viabilidade de obras como o BRT (ônibus de alta velocidade) e o Piscinão Jaboticabal foi debatida com quem tem a caneta na mão e o poder de assinar os contratos.



Além disso, houve espaço para que os gestores pudessem formular os seus pedidos. Paulo Serra, de Santo André, tratou de obras estruturais na Avenida dos Estados. Tite Campanella, de São Caetano, destacou a necessidade de intervenções no Ribeirão dos Couros, principalmente nas margens da Avenida Guido Aliberti.



Orlando Morando, de São Bernardo, pediu uma nova Delegacia de Defesa da Mulher, além de mais recursos para a saúde. José de Filippi Júnior, de Diadema, pleiteou a volta da integração tarifária nos terminais da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos). Marcelo Oliveira, de Mauá, pediu verbas para o Hospital Nardini. Clóvis Volpi, de Ribeirão Pires, quer terminar o Hospital Santa Luzia. E Claudinho da Geladeira, de Rio Grande da Serra, espera construir o terminal rodoviário.



Todos saíram esperançosos do encontro. Resta agora manter essa mobilização para cobrar o retorno das solicitações.