Região bate recorde com mais de 21 mil primeiras doses aplicadas

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



18/06/2021 | 00:41



Com a inclusão de novos grupos de pessoas sem comorbidades na campanha de vacinação contra a Covid, o Grande ABC vem registrando altas consecutivas no número de imunizantes aplicados. Ontem, as sete cidades, juntas, protegeram 21.731 pessoas com a primeira dose, maior marca desde o início da campanha, em 19 de janeiro – a marca anterior era do dia 15 de junho, com 19.585 fármacos.



Já a segunda fração foi ministrada ontem a 351 moradores do Grande ABC. Como neste momento da campanha as vacinas à disposição – Astrazeneca e Pfizer – têm a segunda dose apenas depois de 12 semanas, as cidades têm intensificado o primeiro imunizante.



No total, foram 1.190.054 vacinas aplicadas no Grande ABC, sendo 849.597 referentes à primeira dose e 340.457, à segunda. Até agora 30,2% dos moradores da região já receberam a primeira dose e 12,1% estão com o esquema vacinal completo.



As cidades seguem incluindo novos grupos na campanha de vacinação contra a Covid. Santo André, São Bernardo, São Caetano e Rio Grande da Serra vacinam pessoas sem comorbidades a partir de 50 anos, sendo que nas três primeiras é necessário fazer o agendamento nos sites das prefeituras. Ribeirão Pires é o município mais adiantado e protege hoje moradores a partir dos 48 anos. Diadema está vacinando munícipes com 49 anos ou mais e, Mauá, protege moradores a partir de 55 anos.