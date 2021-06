Em São Caetano, Câmara vota hoje Refis da USCS com corte de juros

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



18/06/2021 | 00:17



A Câmara de São Caetano vota hoje, em duas sessões extraordinárias, a implementação do Refis da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), com objetivo de oferecer descontos ao aluno que queira regularizar sua situação junto à instituição de ensino.



Pelo projeto do governo do prefeito Tite Campanella (Cidadania), o desconto de juros e multa pode ser de 100% caso o passivo seja quitado à vista. O benefício é escalonado na proporção do número de parcelas acertadas. Vai de 90% para quem fatiar em seis vezes a dívida a 50% aos que aceitarem pagar o deficit em 36 meses.



“Considerando o impacto da pandemia de Covid-19 no cenário econômico nacional, o projeto busca conceder benefícios aos alunos cujas rendas familiares foram afetadas, possibilitando desconto integral da multa e de juros de mora para pagamentos à vista, bem como diversas modalidades de parcelamento com diferentes percentuais de abatimento de encargos incidentes sobre o débito principal”, justificou Tite, na mensagem aos vereadores. “A retomada da adimplência tem efeito significativo na vida escolar do aluno, permitindo o seu retorno à universidade e a retomada dos estudos com tranquilidade, além de recompor a receita financeira da universidade”, emendou.



O Refis da USCS permite adesão em até 90 dias depois da sanção do projeto, podendo ser prorrogado até o fim do ano.