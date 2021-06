Paulo Serra confirma troca no comando da comunicação

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



17/06/2021 | 22:05



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), confirmou troca no comando do setor de Comunicação e Eventos do governo ao manifestar encaminhamento da proposta de fusão entre a pasta com a unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos. Conforme antecipado pelo Diário, a partir da junção das áreas, o ex-vereador paulistano José Police Neto ficará à frente do novo departamento. “Devemos fazer isso (concretizar a medida administrativa) nos próximos dias. Na prática, já está acontecendo, o que é mais importante. Police já está assumindo a Comunicação, que é estratégica, com ligação direta com o plano de metas”, pontuou o tucano.



Com a atribuição concedida a Police, quem perde espaço é a publicitária Luciana Patara, que exerce a função de direção da comunicação na gestão andreense há três anos. Ela tende a se desligar da Prefeitura em breve. “A secretária não (fica) na posição que ela ocupa hoje no governo, já conversamos. A Luciana vai para outros projetos”, acrescentou o prefeito.



Além de rechaçar conotação política, Paulo Serra tem tentado evitar que a situação da mudança no escopo das secretarias possa representar desgaste interno. “A Luciana prestou serviço para nós de alta qualidade. Estamos dialogando com ela, só nesta questão da comunicação, que é o principal, o Police assume”, reiterou.



A união entre as pastas tende a ser formalizada pelo governo tucano por meio de decreto. Para o prefeito, devido à especificidade do plano, “não há necessidade” de formalizar a proposta à Câmara. “Como não está sendo criado nada novo, até porque não pode por causa da própria pandemia até 30 de junho, se houver essa arrumação, vai ser feita medida administrativa por decreto.”