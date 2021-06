Instituição Amélia Rodrigues lança campanha de apadrinhamento

Bia Moço



18/06/2021 | 05:37



A Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues, de Santo André, iniciou uma campanha de apadrinhamento das 300 crianças atendidas pela entidade. Em pouco menos de 20 dias, mais da metade dos menores já foi escolhida, e o objetivo é encontrar ‘tios e tias’ para os 130 restantes até o fim de junho.

A ideia surgiu diante da dificuldade financeira da Amélia Rodrigues que, com a pandemia da Covid, perdeu suas únicas formas de arrecadação, feitas por meio de doações e eventos beneficentes. “No ano passado não pudemos fazer nenhum evento e, neste ano, também não poderemos tão cedo. E nós precisamos arrecadar recursos para manter nossas atividades, principalmente agora que as crianças estão voltando para as atividades presenciais”, destacou Suzete Botasso, coordenadora de captação de recursos da entidade.

Suzete explicou que as crianças não poderão ir na casa dos padrinhos, já que não se trata de menores abandonados. “Todos têm família”, completou.

Para apadrinhar um menor o interessado deve entrar no site https://ameliarodrigues.org.br/apadrinhe-uma-crianca, escolher o rosto da criança que deseja apadrinhar, preencher a ficha cadastral e escolher a forma de pagamento. O valor de R$ 51,9 será doado pelo período de 12 meses para que a instituição possa comprar alimento.

Em contrapartida, os padrinhos vão receber todo mês vídeos e fotos dos menores em atividade, no intuito de estreitar laços. “Depois que terminar essa pandemia, essas pessoas poderão ir até a creche para conhecer mais deles”, finzalizou Suzete.