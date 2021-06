A sexta Seleção. E Neymar não é unanimidade

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



18/06/2021 | 07:00



Enquete 52 da quarentena do Grupo Literatura e Memória do Futebol: citados 31 jogadores e três técnicos. O coordenador do Memofut, professor Alexandre Andolpho Silva, compila as respostas dos historiadores do futebol:

1 – Os jogadores mais votados foram Daniel Alves e Marcelo (17 votos) e Alisson e Neymar (16).

2 – José Fornazza votou em apenas quatro jogadores: Alisson, Daniel Alves, Marcelo e Neymar. Zeca Marques não votou em nenhum técnico. Sérgio Paz considerou o goleiro Cássio hors-concours.

3 – A Seleção Brasileira desde 2011, na opinião do Memofut, tem a seguinte escalação (esquema 4–3–3): Alisson; Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos e Marcelo; Casemiro, Paulinho e Philippe Coutinho; Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Neymar. Técnico: Tite.

4 – A Seleção reserva ficou escalada da seguinte forma (esquema 4–4–2): Weverton; Rafinha (Danilo ou Fágner), Miranda, David Luiz e Filipe Luís; Gérson, Renato Augusto, Oscar e Willian; Fred e Richarlison (Éverton).

5 – Como não foram votados outros laterais além de Daniel Alves e Marcelo, o coordenador levou em conta os laterais mencionados nos times reservas, optando por Rafinha como lateral direito e Filipe Luís como lateral esquerdo.

6 – No ataque, Richarlison e Éverton receberam dois votos – a opção foi pelo primeiro.

Em tempo – Domingos D’Angelo escalou o ataque da sexta Seleção com Gabriel Jesus, Fred e Richarlison – e sem Neymar.



ENQUETE 53

Nesta semana, o Memofut está escalando a Seleção Brasileira de todos os tempos. Oportunidade de escalar, no mesmo time, Friedenreich e Pelé; Neco e Garrincha. Aguardemos o resultado, que Memória divulgará na semana que vem.



Diário há meio século

Sexta-feira, 18 de junho de 1971 – ano 13, edição 1564

Manchete – Trens para Santos em 15 dias

A Estrada de Ferro Santos a Jundiaí deverá restabelecer, em duas semanas, o tráfego entre Paranapiacaba e Piaçaguera, que se encontrava paralisado desde 25 de fevereiro.

Nota – Bons tempos aqueles em que havia trens de passageiros vencendo a Serra do Mar...

Em 17 de junho de...

1901 – Em greve os carregadores de navios de Puerto Luz, na Espanha; em Nápoles, na Itália, os coveiros recusaram-se a enterrar os cadáveres se não fossem aumentados em seus vencimentos.

1921 – Benito Mussolini, chefe do movimento fascista na Itália, era eleito deputado pelos distritos de Bolonha. E declarava: “O fascismo deve orientar-se politicamente para o republicanismo”.

1976 – Pela Primeira Divisão, o Aliança Clube de São Bernardo vencia o Saad, de São Caetano, por 2 a 1. O Aliança era recém-saído do amadorismo. Seu presidente, Oswaldo Ferreira, concedeu prêmio de mil cruzeiros a cada jogador pela vitória.

1991 – Cartilha vai ensinar a cliente de banco como “sair vivo” de assalto.

O repórter Dinilson Vieira, do Diário, entrevistava o comandante da Polícia Militar na região, coronel João Sidnei de Almeida, que informava:

1 – A região vive a média semanal de dois assaltos a postos ou agências bancárias.

2 – A melhor atitude é se jogar no chão com a entrada dos assaltantes no banco, antes que tenha início um possível tiroteio.

A cartilha com um conjunto de normas de segurança era preparada pela PM e Sindicato dos Bancários.

Hoje

- Dia do Químico n Dia do Imigrante Japonês

Santos do Dia

- Gregório João Barbarigo (Itália, Veneza, 1625 – Pádua, 18-6-1697). Cardeal. Fundou escolas populares e instituições para o ensino da religião.

- Marina. Viveu no Líbano no século VI: vestiu-se de homem para acompanhar o pai como monge em mosteiro do seu país

- Amando de Bordéus

- Isabel da Alemanha

Municípios Brasileiros

- Hoje é o aniversário de Bastos. Elevado a município em 1945, quando se separa de Tupã.

- Pelos Estados, aniversariam: Entre Rios do Oeste e Pato Bragado (Paraná), Erval Velho (Santa Catarina), Marzagão (Goiás) e São Miguel dos Campos (Alagoas).