Obituário - 18 de junho de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



18/06/2021 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Hermínia Babolin Canesso, 93. Natural de Catiguá (São Paulo). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Barboza dos Santos, 82. Natural de Tacaratu (Pernambuco). Residia no Jardim América, em São José dos Campos (São Paulo). Dia 14, em Santo André. Cemitério Municipal de São José dos Campos (São Paulo).

Genário Sabino da Silva, 66. Natural de Arapiraca (Alagoas). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Caetano Neto, 64. Natual de Quixabá (Paraíba). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Vigilante. Dia 14.

Carlos Magno dos Passos, 64. Natural de Murutinga do Sul (São Paulo). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 14, em Santo André. Crematório Parque das Oliveiras, em Jacareí (São Paulo).

Daniel Alves das Neves, 55. Natural de Livramento do Brumado (Bahia). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Cobrador de ônibus. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elias Pimenta, 50. Natural de Perdões (Minas Gerais). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Tapeceiro. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Natalino Gonçalves Silva, 48. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Motorista. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Odair José Anastácio de Souza, 46. Natural de Pindobaçu (Bahia). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Motorista. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fábio Júnior Silva Pires, 37. Natural de Rio de Contas (Bahia). Residia na Vila Ema, em São Paulo, Capital. Comerciante. Dia 14, em Santo André. Cemitério Municipal de Umbuzeiro dos Santos (Bahia).

Erik Reis Ribeiro, 27. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Ajudante geral. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Marina Cândida Nunes, 84. Natural de Regente Feijó (São Paulo). Residia na Vila Tupi, em São Bernardo. Dia 14, em Santo André. Jardim da Colina.

Cleonice Mori Gonçalves de Castro, 65. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 14. Cemitério de Vila Euclides.

Cícero Casemiro, 56. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Empresário. Dia 14. Jardim da Colina.

Alexandre Augusto Rico, 47. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Paulicéia, em São Bernardo. Transportador escolar. Dia 14, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.



SÃO CAETANO

Vanderlei Rodrigues Ferreira, 60. Natural de Ourinhos (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Autônomo. Dia 14. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Argemira Pereira Gonçalez, 76. Natural do Estado da Bahia. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.

José Edimilson de Sousa, 69. Natural de Francisco Santos (Piauí). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.

Luzinete José de Lima Farias, 65. Natural de Glória do Goitá (Pernambuco). Residia no Jardim Bandeirante. Dia 14. Cemitério Municipal.

Maria do Céu Santos Gomes, 59. Natural de Arara (Paraíba). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.



RIBEIRÃO PIRES

Silvia Bertldo Deviero, 99. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 11. Cemitério São José.

Antonia Belzaoro Laurindo, 94. Natural de Ouro Fino (Minas Gerais). Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 14. Cemitério São José.

Dulce Lea Scrafani, 86. Natural de Poços de Caldas (Minas Gerais). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 14. Cemitério São José.

Marismonte de Araujo Altmann, 84. Natural de Santos (São Paulo). Residia na Chácara Boa Vista, bairro Palmeira, em Suzano (São Paulo). Dia 8, em Ribeirão Pires. Cemitério São João Batista, em Suzano (São Paulo).

João Batista de Queiroz, 81. Natural de Abaeté (Minas Gerais). Residia na Vila Aparecida, em Ribeirão Pires. Dia 10. Cemitério São José.

Maria Aparecida de Oliveira Cruz, 67. NJatural de Rosário da Limeira (Minas Gerais). Residi no Jardim Verão, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.

Italo Guariento, 65. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Amélia, em Ribeirão Pires. Dia 8. Cemitério São José.

Maria Cleide de Jesus da Silva, 60. Natural de Cambira (Paraná). Residia no bairro da Represa, em Ribeirão Pires. Dia 14, em Santo André. Cemitério São José.

Nilda Aparecida da Silva Evaristo, 59. Natural de São Vicente (São Paulo). Residia no bairro Itrapoã, em Ribeirão Pires. Dia 10. Cemitério São José.

José Valdemar Feitosa, 57. Natural de Teresina (Piauí). Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 13. Cemitério São José.

Rogério Pereira Nogueira Lima, 46. Natural de Santo André. Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 8. Cemitério São José.

Rodrigo dos Santos, 37. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 9. Cemitério São José.