Em jogo fraco, América-MG e Cuiabá empatam e seguem sem vencer no Brasileirão

17/06/2021 | 18:40



Em jogo fraco tecnicamente, principalmente no segundo tempo, América-MG e Cuiabá empataram sem gols na tarde desta quinta-feira. Jogando no Independência, em Belo Horizonte (MG), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, os dois times pouco criaram e, quando chegaram com perigo, pecaram muito nas finalizações.

Com o resultado, o América segue sem vencer e dentro da zona de rebaixamento, mas somou seu primeiro ponto. O Cuiabá também ainda não venceu, mas já tinha empatado uma partida, chegando agora a dois pontos, um pouco acima do Z4.

O primeiro tempo foi de poucas chances, mas claramente o América-MG era quem se arriscava mais, enquanto o Cuiabá buscava os contra-ataques. Logo no começo, os mineiros quase abriram o placar com Ademir, que chutou dentro da área após falta, mas a zaga fez corte preciso. Em outro lance, Ademir deu grande passe para Juninho na grande área, que chutou tirando do goleiro, mas a bola foi para fora.

Em uma das poucas chegadas do Cuiabá, Rafael Elias chutou cruzado do lado esquerdo e o goleiro Jori, apesar de quase ter dado rebote, defendeu. Antes do intervalo, o América criou sua principal chance. Felipe Azevedo recebeu cruzamento livre na segunda trave, chutou de primeira, mas perdeu.

A etapa final continuou fraca tecnicamente com pouca criação dos times. Uma boa chegada só foi acontecer aos 24 minutos, em chute de Jonathan Cafu, do Cuiabá, mas o goleiro desviou. Minutos depois Uillian Correia também arriscou de fora da área para outra boa defesa de Jori. O América exerceu pressão no fim e até teve duas chances com Ribamar. Na primeira, ele finalizou muito mal dentro da área e, no último lance, subiu bem na área, mas cabeceou por cima.

Os times voltam a campo no próximo domingo, pela quinta rodada. Às 11h, o América-MG visita o Palmeiras no Allianz Parque, em São Paulo. Mais tarde, às 16h, o Cuiabá recebe o Grêmio no Dutrinha, em Cuiabá, uma vez que a Arena Pantanal está cedida à Copa América.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 0 X 0 CUIABÁ-MT

AMÉRICA-MG - Jori; Diego Ferreira (Gustavo), Eduardo Bauermann, Anderson Jesus e João Paulo (Ramon); Juninho Valoura (Sabino), Juninho e Alê; Felipe Azevedo (Bruno Nazário), Rodolfo José (Ribamar) e Ademir. Técnico: Cauan de Almeida (interino).

CUIABÁ-MT - Walter; João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel; Auremir (Osman), Rafael Gava (Uillian Correia) e Pepê; Jonathan Cafu (Murilo Rangel), Rafael Elias (Elton) e Clayson (Danilo Gomes). Técnico: Luiz Fernando Iubel (interino).

ÁRBITRO - Antônio Dib Moraes de Sousa (PI).

CARTÕES AMARELOS - Felipe Azevedo (América-MG). Clayson (Cuiabá).

LOCAL Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).